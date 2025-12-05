Работа после 50: более 10 тысяч казахстанцев стали участниками проекта «Серебряный возраст»





За девять месяцев 2026 года в Казахстане по проекту «Серебряный возраст» трудоустроили 10,3 тысячи человек. Он помогает гражданам старше 50 лет найти работу и получить возможность дальнейшего постоянного трудоустройства.

Больше всего участников нашли работу в Туркестанской области — 1 678 человек. В Карагандинской области трудоустроены 1 093 участника, в Актюбинской — 807, в Жамбылской — 705.

Более половины участников проекта — женщины: их доля составляет 54,7 процента. Ещё одна значительная группа — жители сельской местности, на которых приходится 61 процент трудоустроенных.

Чаще всего участники находят работу в сельском хозяйстве — на эту отрасль приходится 41 процент. В сфере услуг заняты 23 процента, в образовании — 7 процентов.

Среди востребованных профессий — животновод, санитар, кассир, продавец, охранник, повар, швея, администратор, водитель и бухгалтер.

По уровню образования 78 процентов участников имеют среднее, 18 процентов — среднее техническое и 4 процента — высшее образование.

Проект «Серебряный возраст» действует в Казахстане с 2022 года. Его задача — содействовать занятости людей старшего возраста и создавать условия для их закрепления на постоянных рабочих местах.

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