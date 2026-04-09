В Костанае не хватает около 40 мегаватт: дефицит мощности сказывается на бизнесе и строительстве





Дефицит электрической мощности в Костанае составляет ориентировочно 40 мегаватт. Такие данные на совещании озвучил аким города. Нехватка мощностей затрудняет реализацию новых производственных проектов и сказывается на строительной отрасли.

В качестве примера градоначальник рассказал о предпринимателе, который намерен открыть цех по производству новогодних ёлок. Продукцию планируют поставлять на местный рынок и в страны СНГ. Для работы предприятию необходим один мегаватт, однако даже такой свободной мощности сейчас нет.

Главный инженер Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Жаслан Клышев подтвердил наличие дефицита. По его словам, городские сети позволяют локально увеличивать пропускную способность, но возможности ограничены состоянием питающих подстанций.

«На головных, питающих подстанциях данной свободной мощности не имеется. Соответственно, при выдаче технических условий, при разработке проектов мы требуем, рекомендуем согласование с ТОО МРЭТ и АО KEGOC», — пояснил Клышев.

Для решения проблемы до 2030 года в Костанае планируют построить четыре новые подстанции. После их ввода энергетики намерены перераспределить нагрузку и разгрузить действующие объекты, на которых сейчас наблюдается дефицит мощности.

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