Сборы денег на личные нужды в Казахстане предлагают взять под контроль





В Казахстане предлагают обязать граждан, собирающих пожертвования на собственные нужды, в том числе через интернет, отчитываться о расходовании денег. Проект поправок Министерство культуры и информации разместило на портале «Открытые НПА», сообщает Informburo.kz

По данным разработчиков, сейчас личные денежные сборы в сети не урегулированы законодательством. Для этого предлагается расширить понятие «волонтёр благотворительности», включив в него физических лиц, открывающих сборы. Для них предусмотрят права и ответственность.

Волонтёров благотворительности намерены обязать публиковать на едином цифровом ресурсе информацию об открытии сборов, отчёты о расходовании средств и гражданско-правовые договоры с получателями помощи. За использование пожертвований не по назначению предусмотрена административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством.

Изменения затронут и благотворительные организации. Фонды должны будут указывать свой статус в официальном названии. Для перерегистрации предусмотрят переходный период.

Отдельные требования предлагают установить к ящикам для пожертвований. Размещать их разрешат при наличии договора с собственником помещения. На ёмкости потребуется указывать получателя помощи, цели и сроки сбора, а также итоговую сумму.

Извлекать деньги должны будут не менее трёх уполномоченных лиц с составлением акта. В документе зафиксируют место, дату, сумму и состояние защитных элементов. Переносные ящики разрешат использовать только на мероприятиях волонтёров и благотворительных организаций. Исключение предусмотрено для религиозных объединений.

В договорах с благотворителями также предлагают отражать административные расходы, а благотворительные мероприятия — включать в специальные программы. Среди получателей помощи планируют официально закрепить пострадавших в чрезвычайных ситуациях и специализированные организации людей с инвалидностью.

Кроме того, проект предусматривает создание единой цифровой платформы волонтёрской деятельности. На ней будут формировать цифровые паспорта участников с указанием направлений работы, отработанных часов и результатов.

В законодательстве намерены отдельно закрепить медицинское, поисковое, интеллектуальное и серебряное волонтёрство, донорство и помощь животным. Для поддержки движения предусмотрены координационный совет и консультационные фронт-офисы в регионах.

Документ содержит и другие поправки, касающиеся неправительственного сектора, творческих союзов, государственных фондов и деятельности медиаторов.

Публичное обсуждение проекта продлится до 16 ноября. Предлагаемые изменения пока не являются действующими правилами.

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