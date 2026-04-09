Риновирус и коронавирус выявили в Костанайской области: что говорят санврачи

За неделю в Костанайской области зарегистрировали 5 880 случаев ОРВИ. Это на 8 процентов меньше, чем неделей ранее. Более 60 процентов заболевших — дети младше 14 лет.
По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, эпидемиологическая ситуация остаётся благополучной, пороговые уровни заболеваемости не превышены.
Лабораторные исследования выявили 24 случая риновируса и два случая коронавируса. Вирус гриппа пока не обнаружен.
Заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Гулим Досумова пояснила, что риновирус регистрировали в регионе и раньше. Вводить ограничения из-за его выявления не планируют.
«Это сезонная инфекция, поэтому никаких противоэпидемических мероприятий в виде ограничений посещений, изоляции не применяется», — сообщила специалист.
Несмотря на отсутствие выявленных случаев гриппа, в области продолжается вакцинация. На этот эпидсезон закупили 80 тысяч доз вакцины, прививки получили более 19 тысяч человек.
В первую очередь бесплатно вакцинируют медработников, детей и людей с инвалидностью. Прививку также рекомендуют беременным во втором и третьем триместрах, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.
По словам Досумовой, вакцина содержит актуальные для нынешнего эпидсезона штаммы вирусов гриппа. Специалист рекомендует проходить вакцинацию ежегодно, до 1 декабря. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления.
Санврачи также советуют регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуют оставаться дома и обращаться к врачу.
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