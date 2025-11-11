До −18 градусов, сильный снег и метель: какая погода идёт в Казахстан





Морозы до 18 градусов ожидаются в горных районах востока Казахстана 24–26 октября. В отдельных регионах прогнозируют сильный снег, метель и гололёд.

С прохождением атмосферных фронтов на севере и юго-востоке страны ожидаются осадки преимущественно в виде снега. На востоке они пройдут 24 октября, в Карагандинской области — 24 и 26 октября.

Сильный снег и метель прогнозируются 24 октября на востоке и юго-востоке страны. В Мангистауской области ожидается небольшой дождь, днём — гроза и пыльная буря.

На западе, северо-западе и в области Ұлытау существенных осадков не прогнозируют. По республике возможны туманы, на севере, востоке и в центре — гололёд. Ночью на юге и юго-востоке ожидаются заморозки от одного до восьми градусов.

На востоке ночная температура составит −5…−10 градусов, в горных районах — до −13…−18 градусов. Днём ожидается от пяти градусов мороза до пяти тепла.

На севере ночная температура повысится с −4…−10 до 0…+5 градусов, дневная — с +2…+7 до +6…+11 градусов.

В центре ночью прогнозируют −2…−10 градусов. Днём постепенно потеплеет с 0…+5 до +5…+12 градусов.

На западе дневная температура составит +11…+18 градусов, на юге — +8…+15. На юго-востоке днём потеплеет с +2…+7 до +6…+12 градусов, в горах ожидается −1…−6 градусов.

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