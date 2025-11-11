Не только шипы: на что обратить внимание при выборе зимних шин





С наступлением холодов автомобилистам стоит проверить состояние шин и заранее подготовить машину к зимним дорогам. При выборе важны не только тип резины, но и глубина протектора, дата производства и соответствие параметрам автомобиля, передает Казавтожол.

Шипованные или фрикционные

Шипованные шины рассчитаны прежде всего на эксплуатацию в условиях обледенелых дорог. При этом их характеристики на асфальте отличаются от поведения на льду.

Фрикционные шины, которые часто называют «липучками», также предназначены для зимней эксплуатации. Выбирать их следует с учётом конкретной модели и условий поездок: состояния дорог, температуры и частоты гололёда.

Всесезонную резину не стоит считать полноценной заменой специализированным зимним шинам в условиях суровой зимы.

Протектор, возраст и маркировка

При покупке необходимо сверить размерность, индексы нагрузки и скорости с требованиями производителя автомобиля. Эти обозначения показывают допустимую нагрузку на шину и её скоростные характеристики.

Отдельное внимание следует уделить глубине протектора. В приведённых рекомендациях ориентир для зимних шин — не менее четырёх миллиметров.

Также важно проверить дату изготовления и состояние резины. Трещины, порезы и неравномерный износ — повод обратиться к специалисту. При покупке подержанных шин одного внешнего осмотра может быть недостаточно: значение имеют условия их хранения и эксплуатации.

Что проверять зимой

В холодное время года необходимо контролировать давление в шинах и поддерживать его на уровне, указанном производителем автомобиля. Проверять давление следует на холодных шинах.

Не стоит забывать о балансировке колёс и регулярном осмотре покрышек. Даже подходящие зимние шины не отменяют необходимости снижать скорость и увеличивать дистанцию на скользкой дороге.