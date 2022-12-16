Что должна распознавать видеофиксация на дорогах, установили в Казахстане

Что должны фиксировать видеокамеры на дорогах, рассказали в Казахстанском институте стандартизации и метрологии. Соответствующий национальный стандарт утвержден разработчиком.

В национальном стандарте внесено понятие «средняя скорость» — характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. Стандарт будет введен в действие с 1 июля 2023 года. После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе», — подчеркнули в Казстандарте, передает kt.kz

Также в стандарте прописано, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:

Проезд без совершения административного правонарушения.

Нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения; управление велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч.

Нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

Движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения).

Движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения.

Движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе.

Выезд на полосу встречного движения.

Выезд на трамвайные пути встречного направления.

Движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением.

Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.

Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев).

Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.

Невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора.

Выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия.

Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.