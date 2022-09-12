Что Дуйсенова рассказала активистам «Движения женщин за снижение пенсионного возраста»

В Министерстве труда и социальной защиты населения проведена очередная встреча c активистами «Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин 58 лет» с участием министра Тамары Дуйсеновой и депутатов сената и мажилиса парламента.

В ходе встречи были представлены меры, предпринимаемые для обеспечения граждан адекватными размерами пенсий, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

Представителям Движения даны разъяснения по поручениям Главы государства, озвученным в Послании по повышению эффективности пенсионной системы:

— о приостановлении запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года до 2028 года;

— о повышении совокупной пенсии в среднем на 27% в течение последующих 3 лет. Данное повышение коснётся более 2 млн. состоявшихся пенсионеров, а также будущих пенсионеров, имеющих трудовой стаж до 1998 года.

На встрече также были обозначены действующие законодательные основы раннего выхода на пенсию, в том числе путем заключения договора пенсионного аннуитета при достаточности пенсионных накоплений. При этом участники встречи были проинформированы о начатой совместной работе с Национальным Банком по пересмотру параметров, используемых при определении стоимости пенсионного аннуитета в целях обеспечения его большей доступности для граждан. Также был рассмотрен вопрос возможности распространения опыта КТЖ по предоставлению лицам предпенсионного возраста досрочного выхода на пенсию. При этом работодатель согласно коллективного договора обязуется осуществлять выплаты работнику до достижения им общеустановленного пенсионного возраста.