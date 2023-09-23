Что думают в Правительстве о предложении депутата поднять МЗП до 300 тысяч тенге

Заместитель Премьер-Министра РК Тамара Дуйсенова прокомментировала слова депутата Мажилиса Рината Заитова о том, что уровень минимального дохода нужно поднять до 300 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

МЗП – это заработная плата неквалифицированного работника, без доплаты и надбавок. То есть каждый работодатель должен выплачивать зарплату не ниже этого показателя. Иначе, при проверке трудовых инспекций, если такие факты будут выявлены, последовать могут штрафы, — сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах форума ко Дню труда в РК.

По ее словам, нужно исходить из экономических возможностей государства.

Средняя зарплата сейчас чуть больше 365 тысяч тенге, вот теперь исходите из того, что сегодня уровень экономики и наши работодатели в этом состоянии могут платить. У нас года три-четыре назад было 28 тысяч, потом 42,5 тысяч, потом стало 60, 70 и 85,5 тысячи рассматривается. Это же прогресс, по сравнению с тем, что это было, — заявила вице-премьер.

Ранее депутат Мажилиса Ринат Заитов заявил о том, что 85 тысяч тенге человеку для проживания в нашей стране недостаточно.

О том, что 85 тысяч тенге человеку на жизнь недостаточно, я недавно говорил министру труда Светлане Жакуповой, но она со мной не согласилась. Мы, депутаты, не поленились и посчитали основные расходы граждан. По нашим подсчетам, минимальный доход должен быть не меньше 300 тысяч тенге. А знаете ли вы, какие премии ежегодно получают руководители нацкомпаний? Я лично готов найти несколько разных способов, как можно повысить зарплаты людям. И не только я, все депутаты готовы этим заняться, — сказал Р. Заитов.

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