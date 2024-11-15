Что едят дети и сколько стоит обед: школьное питание в Костанае





В этом учебном году на питание школьников Костаная из местного бюджета направили более двух миллиардов тенге. Почти 1,9 миллиарда из этой суммы предусмотрено для учеников начальных классов.

Бесплатным питанием охвачены 14 тысяч учеников, а также почти 600 школьников из социально уязвимых семей. Для остальных стоимость обеда зависит от возраста.

С учётом роста цен на продукты стоимость бесплатного питания пересмотрели. Для детей от 6 до 10 лет она составляет 760 тенге в день, для школьников 11–15 лет — 807 тенге, для старшеклассников — 852 тенге.

С прошлого года в школьных буфетах запрещена продажа фастфуда, газированных напитков, выпечки со сладким кремом и сосисками. Готовые блюда перед раздачей детям ежедневно проверяет медицинский работник.

В феврале этого года нарушение зафиксировали в гимназии имени Бауыржана Момышулы. После этого поставщика заменили, а недобросовестного подрядчика из Туркестана внесли в чёрный список.

Кроме того, в каждой школе действует бракеражная комиссия, которая контролирует организацию питания.

— Для того, чтобы провести контроль над организацией питания в школах. В каждой школе имеется и работает бракеражная комиссия, в состав которой входят как представители школы, так и представители родительской общественности. То есть они могут в любое время прийти в столовую, провести осмотр и мониторинг организации питания, — рассказала заведующая сектором отдела образования города Костаная Асия Муканова.

За питание в 37 школах города отвечают 11 поставщиков. Меню составляют с учётом типовых рекомендаций и предпочтений самих учащихся.

Например, в школе №31 питание получают около 700 детей. В столовой работают девять сотрудников, а блюда готовят преимущественно из продуктов местного производства.

— В данной школе у нас повара и пекари уже приходят в три часа, они уже здесь на месте. Потому что одна смена, детей много. И в 8:45 у нас уже первый заход. То есть у нас видите витрина заполнена, у нас выпечка, — пояснила руководитель ИП «Хоменко Л.В.» Лариса Хоменко.

Меню расписано на четыре недели. Среди любимых блюд школьников — плов, пюре с тефтелями, домашнее жаркое и борщ.

Если дети регулярно не доедают какое-либо блюдо, его могут исключить из меню. Так, из рациона уже убрали рыбные и морковные палочки, а также зелёный горошек: школьники их практически не ели

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