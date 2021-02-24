Что ещё разрешат? В Казахстане ослабят карантин в «зеленой» и «желтой» зонах — НПП

Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева анонсировала смягчение карантина в «желтой» и «зеленой» зонах, передает Tengrinews.kz. Какие именно ограничения смягчат в «зеленой» и «желтой» зонах, она написала в Facebook.

По словам Якупбаевой, решение о смягчении карантина в «зеленой» и «желтой» зонах обсудили на заседании МВК 24 февраля. В силу они вступят 1 марта.

Для «зеленой» зоны будут открыты:

спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается);

поминки на 50 человек (но не более 30 процентов мощности зала);

бильярдные;

бильярдные; детские развлекательные клубы в помещениях; цирки.

Для «желтой» зоны сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье.

деятельность боулингов;

деятельность компьютерных клубов;

фитнес-центры, бассейны допущены к работе по предыдущей санзоне», — написала она.

Отметим, что, по данным на 24 февраля, в «желтой» зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. В «зеленой» — все остальные регионы Казахстана.

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