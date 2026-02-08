В Казахстане гражданам, достигшим пенсионного возраста, доступен широкий пакет мер государственной и местной поддержки, который включает не только ежемесячные пенсионные выплаты, но и медицинские, коммунальные, социальные и налоговые льготы. Об этом говорится в обзорном материале BAQ.KZ.

На сегодняшний день в стране проживает 2 млн 491 тыс. пенсионеров. Для них предусмотрены базовая и солидарная пенсии, а также выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. С 2026 года пенсии и социальные выплаты были проиндексированы на 10% , минимальный размер базовой пенсии установлен на уровне 69 049 тенге, а сами пенсионные выплаты освобождены от подоходного налога.

Помимо денежных выплат, пенсионеры включены в систему обязательного социального медицинского страхования и имеют право на гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, включая поликлиническое обслуживание, диагностику и получение ряда лекарств бесплатно или по льготной цене.

Коммунальные льготы и социальная поддержка варьируются в зависимости от региона. Местные акиматы могут предоставлять компенсации за коммунальные услуги, льготный или бесплатный проезд, помощь на покупку твёрдого топлива в сельской местности, а также доступ к социальным магазинам. Отдельным категориям пенсионеров доступны услуги социального обслуживания на дому и помощь социальных работников.

Эксперты отмечают, что уровень социальной защищённости пожилых граждан является важным показателем устойчивости государства. В условиях роста цен и увеличения продолжительности жизни вопросы индексации пенсий, расширения льгот и доступности информации о мерах поддержки остаются приоритетными направлениями социальной политики.

Государство продолжает поэтапно совершенствовать систему поддержки пенсионеров, адаптируя её к демографическим изменениям и росту нагрузки на социальную сферу.

