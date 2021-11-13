Что говорят звезды: гороскоп с 15 по 21 ноября 2021

Овен

Чем спокойнее на нынешней неделе вы будете смотреть на текущую ситуацию, тем большего успеха сможете достичь. Даже если вокруг бушуют бури. В среду постарайтесь на полную мощь использовать имеющиеся у вас деловые контакты и помощь друзей. Сумейте войти в доверие к собеседнику. Также в этот день возможен весьма конструктивный разговор с начальством, который может стать основой для вашего карьерного роста. Всю неделю старайтесь говорить исключительно правду, избегая даже случайного искажения информации.

Телец

Скромность будет украшать вас и избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций. А вот за свои права придется побороться. Поменьше эмоций, побольше аргументации, тогда к вам прислушаются. В четверг вам необходимо спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов окружающих, это необходимо для решения важных дел и во избежание ошибок.

Близнецы

Порой вам будет казаться, что всё идет не так, как хотелось бы. Не волнуйтесь, всё идет нормально. И, возможно, так вы даже быстрее доберетесь до желанной цели. Вы много работали и по праву заслужили полноценный отдых. Вас ждет бурный роман, предложение руки и сердца и прочие приятные перемены в личной жизни. Вы почувствуете, что ваши мечты сбываются. Кроме того, у вас может возникнуть хороший шанс для карьерного роста и получения большой прибыли.

Рак

Постарайтесь не слишком откровенничать в отношениях с начальством. Неделя полна событий и разнообразных приключений, только желательно не терять голову и вовремя остановиться. Вы могли запланировать слишком много, вероятно, вам придется отказаться от части намеченного, просто чтобы не устать. Во вторник эксперименты могут быть не так восприняты, поэтому желательно использовать традиционные методы в работе. Если нет уверенности, лучше не браться за новое дело. Один из главных принципов на эту неделю — не сидеть, сложа руки. В воскресенье наведите порядок в мыслях, вещах и бумагах. А в остальное время отдыхайте, позволяйте себе маленькие слабости.

Лев

На этой неделе вы можете получить заманчивое деловое предложение. Однако не спешите говорить да, сначала наведите справки. В понедельник вероятно знакомство с полезными людьми. Если на прошлой неделе вы были достаточно сосредоточены и внимательны, то сейчас вам обеспечен успех на работе, которого вы совсем не ожидали. Намечается разрешение, хотя и несколько болезненное, вашей серьезной, давно беспокоящей проблемы. Возможно, появится шанс найти источник дополнительного заработка. В общении с близкими людьми будьте максимально тактичны, семейные проблемы вам ни к чему.

Дева

На этой неделе не стоит нервничать по пустякам. В понедельник обстоятельства будут благоприятствовать тому, что вы окажетесь в нужное время в нужном месте. В четверг возможны неожиданные изменения в планах и даже переоценка ценностей. Отнеситесь со вниманием к своим обязанностям, не упускайте из виду мелочей, в этом случае есть шанс сохранить свои позиции или даже продвинуться вперед. В выходные смените активную роль на пассивную, и не отказывайтесь от предложенной помощи.

Весы

Вас могут посетить грустные мысли, не поддавайтесь депрессии. На самом деле, всё идет хорошо. Сконцентрируйтесь на идеях и планах, заинтересуйте потенциальных единомышленников, и вместе вы сможете многого достичь за короткий промежуток времени. Постарайтесь обдумывать свои слова, чтобы нечаянно не обидеть близкого человека. Дома вы сможете отдохнуть от тревожных мыслей. В субботу или воскресение загляните к друзьям, и вы узнаете что-то интересное.

Скорпион

На этой неделе возрастет нагрузка интеллектуального характера, от вас потребуется больше ответственности, зато вы сможете хорошо заработать. Звезды обещают вам кардинальные перемены в личной жизни. И это вас порадует. Пятница принесет вдохновение и необычные новые идеи, благоприятна деятельность, направленная на расширение границ, во всех смыслах. В выходные вас ждет незабываемое любовное свидание.

Стрелец

На этой неделе на ваши плечи, похоже, ляжет миссия миротворца: на работе, среди близких людей и друзей. В понедельник прислушайтесь к голосу своей интуиции, возможно, именно она подскажет вам, как действовать дальше. В среду не стоит торопиться с нововведениями: они, конечно, полезны, но пока несвоевременны. В пятницу постарайтесь хотя бы изобразить бурную деятельность, ведь вы окажитесь в поле зрения начальства. В выходные стоит заняться накопившимися домашними делами.

Козерог

Эта неделя грозит оказаться полной искушений. Не исключено, что вас попытаются обольстить или обмануть во вторник или в субботу, будьте начеку и не попадайтесь на крючок. В четверг постарайтесь не уходить от трудного разговора с партнерами по работе или по жизни, будет внесена ясность в ваши отношения, после чего есть большая вероятность их восстановления. Только не берите на себя дополнительных обязательств. Желательно в течение недели постараться умерить свои амбиции. В выходные будьте разумны в тратах.

Водолей

Неделя располагает к началу новых проектов и новых дел, но при этом совершенно не заботится о том, чтобы у вас находились на них силы и время. В качестве постановщика задач вы будете успешны, но остерегайтесь оказаться исполнителем. Будет трудно все успеть. В начале недели возможны кардинальные перемены на работе, которые поднимут вас на новый профессиональный уровень. В среду стоить признавать свои ошибки, упрямство поставит вас в гораздо более неловкое положение. Воскресенье — удачный день, чтобы завести домашнее животное.

Рыбы

На этой неделе любое проявление оригинальности с вашей стороны будет восприниматься окружающими очень по-разному. Не стоит впадать в крайности. Безнадежные, с точки зрения коллег по работе, проекты вам удастся воплотить в середине недели, вызвав вокруг шепот восхищения и удивления. В среду вы блестяще продемонстрируете свой профессионализм. В четверг грозят вернуться бумерангом нерешенные прежде проблемы, вас будут тянуть назад старые долги. В выходные лучший способ сгладить домашние неурядицы – это всей семьей отправиться за покупками.

Источник: Ignio.

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