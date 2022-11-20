Что говорят звезды: гороскоп с 21 по 27 ноября 2022

Для тех, кто привык сверяться со звездами, планируя свое время, предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на предстоящую неделю.

Овен

На этой неделе самое время разобраться хотя бы с частью накопившихся у вас проблем, передает almaty.tv В понедельник вам стоит поразмыслить о своих перспективах и, определившись, начинать спокойно действовать. У вас есть реальный шанс стать истинным хозяином положения. Творческое настроение в четверг позволит удивить свежими идеями друзей и коллег. В личной жизни вам придется кому-то что-то доказывать.

Телец

На этой неделе может возникнуть благоприятная ситуация для осуществления амбициозных планов на работе. Постарайтесь вести себя спокойно и уравновешено, даже если покажется, что все пошло не так — это не более, чем видимость. Возможно, неделя будет достаточно напряженной из-за увеличения объема работы. Хорошо обдуманные слова произведут благоприятное впечатление на окружающих и заставят их подчиниться вашей воле. На важные вопросы сможете ответить только вы, обращаться за советом сейчас бессмысленно.

Близнецы

На этой неделе желательно проявлять больше фантазии, чувства юмора и оптимизма. Старайтесь везде находить нестандартные решения, это поможет добиться успеха. Если у вас получится меньше говорить и больше слушать, ждите заслуженной награды. Вы сможете контролировать свои эмоции и добиться чего угодно. Личная жизнь принесет немало приятных минут и поднимет настроение. Новое знакомство в воскресенье может подарить вам надежного друга.

Рак

Вас могут раздирать внутренние противоречия, что неблагоприятно отразится на вашей работоспособности. Возможно возникновение непредсказуемой ситуации, которая потребует быстрых решений, но лучше продумать несколько запасных вариантов. В среду вас может ожидать успех на деловом поприще, ловите удачу, будьте на гребне волны. Не забывайте о семье, ни в коем случае не выплескивайте на близких свое раздражение.

Лев

Наступает время плодотворной, но монотонной работы, но именно в ней вы можете проявить себя как сильная личность. Чего не стоит делать на этой неделе, так это менять место работы. Во вторник терпение и труд непременно дадут результат, хотя и отнимут массу сил. На среду не стоит планировать совещаний и встреч. В четверг мирно занимайтесь своим делом, не пытаясь влезать в чужие. В конце недели появятся новые возможности наладить отношения в семье и на службе.

Дева

На этой неделе может состояться переход к новому, более благоприятному для вас жизненному циклу. Обострится интуиция, вам даже может присниться вещий сон. Однако вы с куда большим успехом будете решать чужие проблемы, нежели свои собственные. Не стоит слепо доверяться мнению других людей, даже если они являются для вас авторитетом. В выходные проявите инициативу, будьте готовы к новым знакомствам.

Весы

Желательно спокойно и без суеты заниматься служебными и домашними делами. Эта неделя, вероятно, станет подходящим временем для решения многих проблем, отложенных в долгий ящик. Ваши таланты будут замечены и оценены по достоинству. Возможно, поступит предложение о повышении по службе. Творческий подход к работе принесет ощутимые результаты. В четверг вы можете узнать важную информацию, которая откроет перед вами прекрасные перспективы. Постарайтесь в выходные уделить больше времени своим детям.

Скорпион

Начинается интересная, насыщенная неделя. Вы сможете укрепить свой авторитет на работе. У вас появится шанс многое успеть сделать, добиться успеха и получить прибыль. Вы почувствуете прилив сил, словно откроется второе дыхание. Выходные посвятите отдыху и развлечениям.

Стрелец

На этой неделе вы, похоже, будете особенно мечтательны. Но вам бы не повредила осторожность, ведь мечты могут реализоваться, и что вы тогда будете делать? Сосредоточьтесь на главном, не тратьте время на пустую болтовню. Помните, что любые проблемы преодолимы, если в трудную минуту обратиться за помощью к друзьям. Веселье и развлечения в выходные дни так захватят вас, что вы забудете, когда в последний раз унывали или грустили.

Козерог

Похоже, вы запутались в своих стремлениях и желаниях. Ваши силы и возможности не безграничны. Вам необходимо завершить начатое и подвести определенные итоги. Помните, свой мир во многом вы создаете сами. Так что ставьте себе достижимые цели. Среда и четверг могут оказаться самыми сложными и напряженными днями недели. В субботу есть риск поссориться с родственниками.

Водолей

Понедельник — удачный день для поездок командировок и начала дальних путешествий. Идеи, которые вас будут посещать в течение всей недели, стоит сразу же опробовать на практике. Детали сейчас приобретут первостепенное значение — постарайтесь уделять им должное внимание. А вот в авантюры лучше не лезть и в интригах на работе участвовать не стоит. Желательно логично и кратко излагать свои мысли, тогда удачно пройдут встречи и переговоры.

Рыбы

Не перегружайте себя сверхурочной работой, она все равно не убежит от вас. Вы сейчас можете оказаться перед выбором, по какой дороге вам пойти. Перемены давно назрели. В среду на вас обрушится лавина разнообразных дел и забот. Если вы не будете с ними справляться, то попросите помощи у друзей и коллег. В конце недели будет конструктивным разговор с начальством, вас услышат и оценят по достоинству. Выходные желательно провести в одиночестве.

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