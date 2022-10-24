Что говорят звезды: гороскоп с 24 по 30 октября 2022

Овен

Подходящий период для приобретения новых знаний и повышения профессионального уровня. В ближайшие дни лучше избегать шумных компаний, это не принесет ничего, кроме усталости, вы будете чувствовать себя комфортно только в обществе близких друзей. Ваша интуиция будет подсказывать верные решения, даже в ситуациях более чем непривычных вы безошибочно угадаете правильную линию поведения.

Телец

Нормальное течение событий может быть нарушено неожиданностями, которые вполне можно было предугадать. Будьте наготове, но ничего не предпринимайте, пока не разберетесь что к чему. Одна из важнейших задач на этой неделе — это налаживание личных отношений. У вас хватит запала и энергии поддерживать и координировать действия партнеров. Постарайтесь не планировать ничего серьезного на конец недели, это время продет под знаком легкомыслия. Правда, вероятны необоснованные претензии со стороны близких людей.

Близнецы

Ваша решительность и активность позволят осуществиться большей части ваших планов, даже самых смелых. Хорошее время для завершения старых дел и для новых интересных начинаний. Удача явно на вашей стороне. Любимый человек скажет вам «да», проявит любовь и заботу и будет предугадывать ваши желания. Путешествие обещает волшебный отдых в приятном обществе. В субботу вас могут порадовать новости, которые обещают открыть перед вами новые перспективы.

Рак

В ближайшие дни вы способны проявить потрясающую проницательность и глубокомыслие. Однако, не на пустом месте — вам придется работать, не покладая рук. Не исключено, что вам окажут высокое доверие, что усугубит вашу занятость. Пока не стоит делиться своими идеями и замыслами, вы же не хотите, чтобы кто-то реализовал их без вашего ведома и участия. Одним из значимых событий станет нечто, связанное с вашими друзьями или детьми.

Лев

Умение слушать и слышать — вот ваш путь к успеху. А вот говорить сейчас лучше меньше, чтобы весь пар не ушел в свисток. Если для этого есть предпосылки, на этой неделе вы удачно сможете поменять вид деятельности, что положительно отразится на вашей карьере. В четверг не планируйте дальние поездки и важные переговоры. В выходные уделите внимание родственникам.

Дева

Желательно посвятить эту неделю решению новых задач. Оставьте в покое старые проблемы и сконцентрируйтесь на свежих идеях. Не оглядывайтесь назад, груз прошлого тянет ко дну. Вам потребуется собранность и терпение, зато вы сможете добиться значительных успехов. В субботу хорошо отправляться в поездки, в горы или на море. В начале неделе отношения с близкими людьми могут быть совсем не безоблачными, но к выходным тучи рассеются, особенно если вы не поленитесь приложить к этому некоторые усилия.

Весы

Не стоит много болтать, а тем более по любому поводу, так как, будучи поглощены журчанием собственного голоса, вы можете пропустить важную информацию. Прекрасная неделя для творчества и карьеры. Ваша работоспособность удивит всех — и вас в первую очередь. Ждите премию или увеличение зарплаты. Вы полны сил и интересных идей. В личной жизни назревают перемены. Постарайтесь не впутывать посторонних людей во внутрисемейные проблемы.

Скорпион

На этой неделе вероятно изобилие информации, из которой нужно будет выделить главное и отодвинуть на второй план второстепенное. Ваша карьера идет в гору, вам предложат выгодный проект или новую высокооплачиваемую должность. Работа принесет прибыль и удовольствие. Но не забывайте и о личной жизни. Свидания, поездки, прогулки с любимым человеком — это путь к гармонии и к счастью.

Стрелец

У вас открываются новые перспективы на работе. Будьте готовы к решительным действиям и к дополнительной нагрузке. Реализация давних идей способна принести моральное и материальное удовлетворение. Однако не стоит активно проявлять инициативу, подождите, пока вас попросят, тогда и развернитесь во всем своем блеске. В выходные много времени придется посвятить домашним обязанностям, на полноценный отдых можно не рассчитывать.

Козерог

Даже если вы очень заняты, не стоит сейчас пренебрегать общением с новыми людьми. Знакомства, приобретенные на этой неделе, сослужат вам недурную службу впоследствии, когда вы уже забудете, при каких обстоятельствах они состоялись. А обстоятельства могут быть самыми неожиданными. Всякая попытка подумать о будущем будет выливаться в мечты о путешествии и отдыхе в комфортной обстановке, так что строить бизнес-планы в эти дни бесполезно. В середине недели вас будут то переоценивать, то недооценивать. Но самое важное — самооценка, которая не должна от этого страдать.

Водолей

Если вы заинтересованы в карьерном росте, то есть смысл проявить себя и намекнуть начальству, что вы готовы взять на себя новые обязанности. Во вторник ваше спокойствие и миролюбие сгладят острые моменты, возникающие в коллективе. В четверг нежелательно решать какие-либо финансовые вопросы, это может привести к недопониманию и разногласиям. В субботу последите за тем, чтобы ваши интонации были мягкими, постарайтесь не повышать голоса на близких людей, они будут особенно ранимы.

Рыбы

В понедельник занимайтесь только теми делами, которые уже начаты и требуют продолжения. Вторник принесет атмосферу легкости и непринужденности — радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать гармонию в собственном доме. В пятницу проявите как можно больше терпения и мягкости в общении с окружающими, старайтесь не раздражаться и не отвечать грубостью на грубость. В конце недели не исключены ссоры и конфликты.

Источник: Ignio.

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