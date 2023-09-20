Что грозит казахстанцам, не сдавшим декларацию до 15 сентября

15 сентября истек срок сдачи обязательной декларации в налоговые органы. Корреспондент Tengrinews.kz разузнал в Комитете государственных доходов Минфина, что грозит тем, кто вовремя не сдал декларацию.

Напомним, что с 1 января 2023 года работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги были обязаны представлять декларацию о доходах и имуществе в налоговые органы.

Как пояснили в комитете, Кодекс РК «Об административных правонарушениях» устанавливает, что если первоначальная налоговая декларация будет предоставлена не в срок или же декларация будет содержать неполные, недостоверные сведения, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением.

«При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после наложения административного взыскания — повлечет за собой штраф в размере 15 МРП (15*3450 = 51 750 тенге, МРП взят за 2023 год)», — добавили в КГД.

Кроме того, при сокрытии объектов налогообложения физическим лицам грозит штраф в размере 200 процентов от суммы неуплаченных налогов и в размере 300 процентов, если такое нарушение повторится.

«Физические лица, скрывшие информацию о наличии имущества на праве собственности за пределами РК, а также имеющие деньги в иностранных банках, находящихся за пределами РК, уплатят штраф в размере 100 МРП (100*3450 = 345 000 тенге, МРП взят за 2023 год)», — сообщили в комитете.

По состоянию на август 2023 году «входную» декларацию представили порядка 1,8 миллиона физических лиц.

Всеобщее декларирование внедряется на основании статьи 45-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

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