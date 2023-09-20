USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Что грозит казахстанцам, не сдавшим декларацию до 15 сентября

Что грозит казахстанцам, не сдавшим декларацию до 15 сентября

pixabay.com

15 сентября истек срок сдачи обязательной декларации в налоговые органы. Корреспондент Tengrinews.kz разузнал в Комитете государственных доходов Минфина, что грозит тем, кто вовремя не сдал декларацию.

Напомним, что с 1 января 2023 года работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги были обязаны представлять декларацию о доходах и имуществе в налоговые органы.

Как пояснили в комитете, Кодекс РК «Об административных правонарушениях» устанавливает, что если первоначальная налоговая декларация будет предоставлена не в срок или же декларация будет содержать неполные, недостоверные сведения, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением.

«При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после наложения административного взыскания — повлечет за собой штраф в размере 15 МРП (15*3450 = 51 750 тенге, МРП взят за 2023 год)», — добавили в КГД.

Кроме того, при сокрытии объектов налогообложения физическим лицам грозит штраф в размере 200 процентов от суммы неуплаченных налогов и в размере 300 процентов, если такое нарушение повторится.

«Физические лица, скрывшие информацию о наличии имущества на праве собственности за пределами РК, а также имеющие деньги в иностранных банках, находящихся за пределами РК, уплатят штраф в размере 100 МРП (100*3450 = 345 000 тенге, МРП взят за 2023 год)», — сообщили в комитете.

По состоянию на август 2023 году «входную» декларацию представили порядка 1,8 миллиона физических лиц.

Всеобщее декларирование внедряется на основании статьи 45-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Наградили водителя такси, который помог предотвратить мошенничество в Костанайской области