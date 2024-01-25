Что изменилось в 2024 году по пенсионным взносам, накоплениям и соцвыплатам

АО «ЕНПФ» напоминает, что с 1 января 2024 года вступили в силу несколько ключевых нововведений в законодательстве Республике Казахстан:

1) Реализация Программы «Национальный фонд – детям»

С 01 января началась реализация инициированной Главой государства программы «Национальный фонд — детям» (далее – Программа), в рамках которой всем несовершеннолетним гражданам Республики Казахстан (участникам целевых требований), ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан (далее – Нацфонд), а также инвестиционный доход, ежегодно начисляемый на данную сумму.

Так, в течение января 2024 года ЕНПФ сформирует электронный список участников целевых требований на основании полученных сведений из Государственной базы данных «Физические лица» по состоянию на конец 31 декабря 2023 года.

На основании данного списка и полученной информации от НБ РК о сумме 50% от дохода Нацфонда ЕНПФ рассчитает сумму целевых требований на одного ребенка за 2023 отчетный год и внесет ее в свою информационную систему.

Начисление целевых требований участникам целевых требований будет осуществлено не позднее 01.02.2024 г., которые можно будет проверить:

законным представителям в их личном кабинете на веб-портале «электронного правительства» (www.egov.kz);

на интернет-ресурсе ЕНПФ (www.enpf.kz).

Кроме того, на интернет-ресурсе ЕНПФ enpf.kz будет регулярного размещаться статистическая информация, а именно следующие отчеты:

1)​отчет по количеству участников целевых требований и получателей целевых накоплений в разрезе возрастов, полов, регионов проживания;

2) отчет по использованию целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в разрезе уполномоченных операторов, регионов и субцелей.

Начисление целевых требований участникам программы будет производится ежегодно до достижения ими 18 лет. Учет целевых требований и целевых накоплений будет осуществляться в долларах США.

При достижении 18 лет получатель целевых накоплений имеет право на использование накопленной суммы только в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.

Для получения целевых накоплений получателю целевых накоплений либо его законному представителю необходимо обратиться к одному из уполномоченных операторов (БВУ и АО «Казпочта»), заключивших соглашение о взаимодействии с ЕНПФ, открыть у уполномоченного оператора банковский счет в долларах США и подать заявление на выплату целевых накоплений (посредством интернет ресурса уполномоченного оператора) с указанием цели использования выплаты целевых накоплений (на улучшение жилищных условий или оплату образования).

Лица, утратившие гражданство Республики Казахстан, вышедшие из гражданства Республики Казахстан как до достижения 18 лет, так и после 18 лет, теряют право на использование целевых накоплений.

В случае смерти физического лица целевые накопления наследуются в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

​2) Введение ОПВР

С 1 января 2024 года накопительная пенсионная система дополнилась новым компонентом — обязательными пенсионными взносами работодателя (далее – ОПВР).

Размер ОПВР будет зависеть от ежемесячного дохода работника и финансироваться за счет средств работодателей. В целях поддержания сбалансированной нагрузки на работодателя ОПВР будут перечисляться с поэтапным увеличением взноса:

· с 1 января 2024 года – 1,5 процента;

· с 1 января 2025 года – 2,5 процента;

· с 1 января 2026 года – 3,5 процента;

· с 1 января 2027 года – 4,5 процента;

· с 1 января 2028 года – 5,0 процента.

Поэтапное внедрение ОПВР, а также отнесение их к вычетам из налогооблагаемого дохода предусмотрено для сглаживания нагрузки на работодателя. Кроме того, согласно законодательству, ОПВР должны уплачиваться не за всех работников, а только за тех, кто родился в 1975 году и позднее.

Введение с 2024 года ОПВР будет способствовать повышению уровня пенсионного обеспечения работника после его выхода на пенсию.

3)​ Специальные социальные выплаты работникам, занятым на вредных производствах

Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, при достижении 55-летнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее — ОППВ) в совокупности не менее 84 месяцев:

1. занятые на работах с вредными условиями труда, имеют право на специальную социальную выплату, состоящую из:

1) специального профессионального государственного пособия;

2) страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования;

3) профессиональной выплаты за счет средств работодателя;

4) пенсионной выплаты, сформированной за счет ОППВ из ЕНПФ.

Право на специальные социальные выплаты возникает при условии прекращения работником трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов;

2. не занятые на работах с вредными условиями труда, имеют право на:

1) специальное профессиональное государственное пособие;

2) пенсионную выплату, сформированную за счет ОППВ из ЕНПФ.

4) Оптимизация переводов пенсионных накоплений в КСЖ

Договор пенсионного аннуитета (далее — ДПА) по желанию страхователя может быть заключен путем письменного обращения к страховщику либо обмена информацией между страхователем и страховщиком с использованием интернет-ресурса страховщика или интернет-ресурса, созданного с участием организации по формированию и ведению базы данных по страхованию (далее – организация по формированию ЕСБД), которой является АО «Государственное кредитное бюро» (далее — ГКБ).

Так, в соответствии с нововведениями вкладчики (получатели), заключившие с 01.01.2024г. ДПА со страховыми организациями, могут не обращаться в ЕНПФ с заявлением о переводе пенсионных накоплений в страховую организацию.

При этом страховые организации будут обязаны осуществлять обмен данными по заключенным ДПА с ЕНПФ посредством передачи сведений о заключенных ДПА в единую страховую базу данных (ЕСБД), владельцем которой является ГКБ.

В свою очередь, ГКБ на основании соответствующего соглашения с ЕНПФ будет передавать ЕНПФ сведения о заключенных ДПА, полученные от страховых организаций. Порядок и сроки обмена данными через ГКБ по заключенным ДПА регулируются Правилами № 44.

ЕНПФ при получении сведений от ГКБ в соответствии с Правилами № 44 в случае соответствия требования законодательства РК осуществит перевод пенсионных накоплений в страховые организации в течение 5 рабочих дней с даты получения сведений от ГКБ о заключенном ДПА.

Вместе с тем, за заявителем сохраняется право обращения в ЕНПФ в целях подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в страховую организацию с предоставлением оригинала договора пенсионного аннуитета.

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