Что изменилось в Казахстане с 1 января 2021 года

В Казахстане подписаны несколько постановлений и законов, которые привнесли в жизнь всех граждан ряд изменений. Редакция Tengrinews.kz собрала наиболее важные из них. К примеру, в 2021 году месячный расчетный показатель (МРП) увеличился на 139 тенге и составил 2 917 тенге, увеличились пенсии и пособия, повысился возраст выхода на пенсию для женщин, а минимальная зарплата, напротив, осталась на уровне 42 500 тенге.

Пенсии

В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в течение пяти летна ежегодную индексацию пенсии потратят больше 3 триллионов тенге. Этого хватит, чтобы индексировать пенсии на два процента выше инфляции.

С 1 января размерпенсий вырос на 7 процентов согласно закону «О республиканском бюджете на 2021–2023 годы». Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты увеличился на 1 689 тенге до18 524 тенге. Минимальный размер пенсии увеличился на 4,6 тысячи тенге и составил43 272 тенге.

Для женщин возраст выхода на пенсию повысился и составил 60 лет. Напомним, в 2020 году возраст выхода на пенсию был определен на уровне 59 с половиной лет. Для мужчин все по-прежнему — 63 года.

Пособия и штрафы

Месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и других соцвыплат, штрафов, налогов и других платежей составил2917 тенге. В 2020 году МРП меняли дважды, в начале года он составлял 2651 тенге, а с 1 апреля его повысили до 2778 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составила 34 302 тенге.

К примеру, единовременное пособие по рождению первого-третьего ребенка выросло со 105,5 тысячи до 110,8 тысячи тенге, на четвертого и более ребенка — со 175 до 183,7 тысячи тенге. Ежемесячное пособие многодетным матерям также выросло:

на четырех детей — с 44,5 до 46,7 тысячи тенге;

на пятерых детей — с 55,6 до 58,4 тысячи тенге;

на шестерых детей — с 66,8 до 70,1 тысячи тенге;

на семерых детей — с 77,9 до 81,8 тысячи тенге;

на восьмерых детей — с 88,8 до 93,3 тысячи тенге;

на девятерых детей — со 100 до 105 тысяч тенге;

на десятерых и более детей — со 111,1 до 116,6 тысячи тенге.

Выплата адресной соцпомощи (АСП) осталась на прежних условиях — пороговый доход для назначения до 70 процентов от прожиточного минимума. Но с одним условием: трудоспособные члены семьи обязаны работать.

Зарплаты

Минимальный размер заработной платы в 2021 году остался на уровне42 500 тенге. Эта цифра не менялась с 1 января 2019 года. Затос 1 января 2021 годав полтора разаувеличили оплату труда более 38 тысячам социальных работников.

Повышение зарплаты коснулось:

основного персонала — социальные работники;

руководящего состава, осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях стационарного типа — дома для престарелых и инвалидов;

руководящего состава, осуществляющих свою деятельность в медико-социальных учреждениях полустационарного типа — отделения дневного пребывания, реабилитационные центры;

в учреждениях временного пребывания — центры реабилитации для лиц без определенного места жительства, жертв бытового насилия;

соцработников, оказывающих услуги на дому.

В Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о повышении зарплат учителям на 25 процентов с 1 января 2021 года. Также Президент поручил поэтапно повысить зарплаты медицинским работникам. В 2021 году в республиканском бюджетена повышение заработной платы 247 тысячам медицинских работников заложено 222,3 миллиарда тенге.

Медицина

По даннымУчет.kz, с 2021 года ставка взносов на обязательное социальное медицинское страхование стала больше для работодателей, самозанятых и за счет государства. Также с 1 января предусмотрены взносы работников, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, подлежащие уплате в фонд. Если взносы с 1 января 2020 года составляли один процент от объекта исчисления взносов, тос 1 января 2021 года — 2 процента.

Для остальных ставки взносов остаются прежними — взносы индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и самостоятельных плательщиков с 1 января 2020 года установлены в размере 5 процентов от дохода.

Взносы государства с 1 января 2021 года выросли до 1,6 процента от объекта исчисления взносов государства. В 2020 году было 1,4 процента.

Налоги

10 декабря 2020 года Президентподписал изменения в Налоговый кодекс. По новым правиламсрок уплаты налога на транспорт переноситсяс 31 декабря на 1 апреля следующего года. То есть автовладельцы до 1 апреля 2021 года должны будут уплатить налог за 2020 год.

В 2021 году по обязательствам 2020 года предусмотренообъединение налогов на имущество и земельного налога физических лиц. В этом году они будут считаться по отдельности, как и сейчас, но налогоплательщику предъявляться к уплате одной суммой. Также в 2021 годуотменен земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов.

Образование

С 2021 года изменилась система управления сферой образования — районные и городские отделы образования стали подконтрольными и подотчетными профильным областным управлениям. Управление и финансирование отделов образования городов и районов тоже перешло на областной уровень и областной бюджет. О реформахзаявлялминистр образования и науки Асхат Аймагамбетов. По его словам, новые меры помогут сократить путь от Министерства образования и науки до каждой школы и детского сада.

Досрочное снятие пенсионных накоплений

Одно из самых ожидаемых нововведений 2021 года — досрочное изъятие пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение и для передачи в доверительное управление финансовым организациям. В Послании народу Президент Токаев заявил, чтов 2021 году часть пенсионных досрочно смогут использовать 700 тысяч казахстанцев. Снимать будет разрешено сумму с учетом «порога достаточности». Он разный для каждого возраста.

В конце декабря Сенат принял закон по вопросам восстановления экономического роста, включающий нормы по использованию пенсионных накоплений на жилье и лечение, но Президент его еще не подписал, так что нововведение в силу пока не вступило.

После подписания должны быть приняты два приказа профильных госорганов — Министерства индустрии и инфраструктурного развития по вопросам жилья и Министерства здравоохранения по вопросам лечения. Кроме того, правительство должно определить уполномоченного оператора и методику расчета «порога достаточности».

Отпечатки пальцев

С 1 января 2021 года должен был вступить в действие закон «О дактилоскопической и геномной регистрации». Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. Граждане столкнутся с процедурой при получении новых, уже биометрических документов — удостоверения личности, в котором уже будет установлен чип, и загранпаспорта нового образца, также со встроенным чипом.

Однако в декабре Министерство внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами внесло в Парламент предложение о переносе срока введения в действие отдельных норм законов в части дактилоскопической регистрации на 1 января 2023 года. Информации из Парламента по этому вопросу пока не поступало.

По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет после 1 января 2021 года могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной. К слову, менять сразу свои документы с 2021 года не обязательно, они будут действовать до конца указанного в них срока.

Отказ граждан от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет штраф в размере 2 МРП — 5 834 тенге в 2021 году.

Сбор ДНК-данных будет проводиться только у осужденных, неустановленных лиц и родных без вести пропавших, с их согласия.

Как заверили в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные, Ф.И. О. и ИИН, в ней отсутствуют.

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