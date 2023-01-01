Что изменилось в Казахстане с 1 января 2023 года — в материале Tengrinews.kz.

Пенсии

С 1 января 2023 года начнется поэтапное повышение минимальной и максимальной ставок базовой пенсии. Ежегодный рост составит около 13 процентов и затронет всех 2,2 миллиона казахстанских пенсионеров. К слову, к 2025 году в Казахстане намерены повысить совокупную пенсию на 27 процентов.

с 1 января 2023 года минимальный размер пенсии — солидарная + базовая — составит 77 417 тенге, в том числе минимальный размер солидарной пенсии — 53 076 тенге, минимальный размер базовой пенсии изменится до 24 341 тенге.

Пенсионный возраст для женщин «заморозят» на уровне 61 года на 5 лет — до 2028 года.

Также предусматривается последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, размера максимальной базовой пенсии — до 120 процентов от величины прожиточного минимума.

Изменяются правила назначения соцвыплат

С 1 января 2023 года все государственные выплаты и соцуслуги будут назначать в проактивном формате. То есть социальные выплаты и социальная помощь гражданам будут назначаться исходя из данных, имеющихся в информационной системе. Действующие бумажные документы будут поэтапно исключены из системы.

Декрет

Кроме того, увеличивается продолжительность выплат по уходу за ребенком до 1,5 года.

с 1 января 2023 года:

С учетом месячного расчетного показателя в 3450 тенге размеры пособия по уходу за ребенком с 1 января 2023 года составят:

19 872 тенге на первого ребенка;

23 495 тенге на второго ребенка;

27 083 тенге на третьего ребенка;

30 705 тенге на четвертого и последующих детей.

Молодежь

Возраст молодежи увеличился с 29 до 35 лет, что дает право местным исполнительным органам разрабатывать и реализовывать программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.

Всеобщее декларирование доходов

С 1 января 2023 года работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги будут обязаны представлять декларацию о доходах и имуществе в налоговые органы. За непредставление сведений предусмотрен административный штраф.

Всеобщее декларирование коснется бюджетников — учителей, врачей, деятелей спорта и культуры, а также сотрудников квазигосударственных и нацкомпаний.

Конституционный суд

C 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Кроме этого, на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека.

Председателем Конституционного суда стала Эльвира Азимова.

Судьями Конституционного суда стали:

Ерлан Сарсембаев, Асан Ескендиров, Айгуль Кадырбаева, Канат Мусин, Еркин Онгарбаев, Сергей Ударцев, Кайрат Жакипбаев, Айжан Жатканбаева, Бакыт Нурмуханов, Роман Подопригора.

Штрафы

С января 2023 года месячный расчетный показатель составит 3450 тенге. В 2022 году МРП поднимали дважды. Наименьший из них оставили для штрафов и налогов. Но с 1 января расчетный показатель вновь будет один. Поэтому для пособий за год МРП увеличится на 270 тенге, а для штрафов и налогов — сразу на 387 тенге.

Майнеры

В Казахстане установлены новые дифференцированные ставки платы за цифровой майнинг. С 1 января 2023 года в Казахстане будет применяться прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг. Градация ставки будет зависеть от стоимости потребляемой электроэнергии.

Размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости одного киловатт-часа электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге.

В случае использования дорогой электроэнергии стоимостью за один киловатт-час от 24 тенге и выше будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге.

Изменение состава правительства

В своем выступлении на заседании Сената Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что намерен в начале 2023 года провести кадровые изменения в правительстве.

«Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве. В целом все задачи, стоящие перед правительством, масштабные и актуальные», — сказал он.

Пенсионные взносы работодателя перенесли

Норма о том, что работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные проценты от зарплаты работника, должна была заработать в январе 2023 года. Но в декабре 2022 года был принят закон, который отложил введение пенсионных взносов работодателя до января 2024 года.

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