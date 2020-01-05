Что изменилось в Налоговом кодексе Казахстана с 2020 года

Какие изменения в Налоговом кодексе Казахстане в 2020 году вступают в силу — читайте в обзоре Sputnik Казахстан.

Контрольно-кассовые машины с передачей данных онлайн

Еще в октябре прошлого года на совещании по вопросам внедрения онлайн контрольно-кассовых машин, вице- министр финансов Казахстана Руслан Енсебаев заявил о необходимости внедрения ККМ с онлайн передачей данных на предприятия. В ходе обсуждения было принято также решение о создании штаба по внедрению онлайн-ККМ.

В ходе совещания вице-министр финансов Руслан Енсебаев подчеркнул, что вопрос обеспечения предприятий онлайн-ККМ касается не только комитета госдоходов, но и производителей аппаратных решений и предпринимателей. По его словам, переход на онлайн-ККМ позволит улучшить предпринимательскую деятельность в целом.

Таким образом, с 1 января 2020 года предприниматели обязаны применять при денежных расчетах контрольно- кассовые машины с онлайн передачей данных. ККМ обязаны установить представители малого бизнеса и крестьянские хозяйства.

Можно обжаловать результаты проверки

Согласно поправкам, внесенным в статью 13 Налогового кодекса «Права и обязанности налогоплательщика», с 1 января 2020 года налогоплательщик имеет право обжаловать уведомление о результатах проверки, уведомление о результатах горизонтального мониторинга, уведомление об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов.

Расширение обязанностей банков

Поправки, внесенные в статью 24 Налогового кодекса «Обязанности банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», эти финансовые институты обязаны представлять по запросу уполномоченного органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах, иную информацию, относящуюся к заключенному между физическим или юридическим лицом и финсинститутом договору, а также сведения о наличии, виде и стоимости иного имущества, в том числе размещенного на металлических счетах или находящегося в управлении физических и юридических лиц.

Кроме того, финансовые институты обязаны предоставлять информацию в Комитет госдоходов об устройствах, которыми пользуются предприниматели в своих офисах. Речь идет об оборудовании, предназначенном для приема платежей с использованием платежных карточек, систему мгновенных платежей.

Освобождение от налогов

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 1 января 2020 по январь 2023 года лица, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога, будут освобождены от уплаты следующих налогов:

корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты);

социального налога;

единого земельного налога.

Однако освобождение от налогов не распространяется на лиц, осуществляющих следующие виды деятельности:

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ;

производство или оптовая реализация подакцизной продукции;

деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

проведение лотереи;

деятельность в сфере игорного бизнеса;

деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;

банковская деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

аудиторская деятельность;

профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;

деятельность кредитных бюро;

охранная деятельность;

деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;

реализация полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;

розничная реализация отдельных видов нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива и мазута;

внешнеэкономическая деятельность.