Что изменилось в Налоговом кодексе Казахстана с 2020 года

Какие изменения в Налоговом кодексе Казахстане в 2020 году вступают в силу — читайте в обзоре Sputnik Казахстан.
Контрольно-кассовые машины с передачей данных онлайн
Еще в октябре прошлого года на совещании по вопросам внедрения онлайн контрольно-кассовых машин, вице- министр финансов Казахстана Руслан Енсебаев заявил о необходимости внедрения ККМ с онлайн передачей данных на предприятия. В ходе обсуждения было принято также решение о создании штаба по внедрению онлайн-ККМ.
В ходе совещания вице-министр финансов Руслан Енсебаев подчеркнул, что вопрос обеспечения предприятий онлайн-ККМ касается не только комитета госдоходов, но и производителей аппаратных решений и предпринимателей. По его словам, переход на онлайн-ККМ позволит улучшить предпринимательскую деятельность в целом.
Таким образом, с 1 января 2020 года предприниматели обязаны применять при денежных расчетах контрольно- кассовые машины с онлайн передачей данных. ККМ обязаны установить представители малого бизнеса и крестьянские хозяйства.
Можно обжаловать результаты проверки
Согласно поправкам, внесенным в статью 13 Налогового кодекса «Права и обязанности налогоплательщика», с 1 января 2020 года налогоплательщик имеет право обжаловать уведомление о результатах проверки, уведомление о результатах горизонтального мониторинга, уведомление об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов.
Расширение обязанностей банков
Поправки, внесенные в статью 24 Налогового кодекса «Обязанности банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», эти финансовые институты обязаны представлять по запросу уполномоченного органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах, иную информацию, относящуюся к заключенному между физическим или юридическим лицом и финсинститутом договору, а также сведения о наличии, виде и стоимости иного имущества, в том числе размещенного на металлических счетах или находящегося в управлении физических и юридических лиц.
Кроме того, финансовые институты обязаны предоставлять информацию в Комитет госдоходов об устройствах, которыми пользуются предприниматели в своих офисах. Речь идет об оборудовании, предназначенном для приема платежей с использованием платежных карточек, систему мгновенных платежей.
Освобождение от налогов
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 1 января 2020 по январь 2023 года лица, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога, будут освобождены от уплаты следующих налогов:
корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты);
социального налога;
единого земельного налога.
Однако освобождение от налогов не распространяется на лиц, осуществляющих следующие виды деятельности:
деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ;
производство или оптовая реализация подакцизной продукции;
деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
проведение лотереи;
деятельность в сфере игорного бизнеса;
деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;
банковская деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
аудиторская деятельность;
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
деятельность кредитных бюро;
охранная деятельность;
деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;
реализация полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;
розничная реализация отдельных видов нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива и мазута;
внешнеэкономическая деятельность.