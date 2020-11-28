Что изменилось в поддержке МСБ при погашении кредитов

Постановлением Правительства РК от 20 ноября 2020 внесены изменения в Правила субсидирования части ставки вознаграждения в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», передает zakon.kz.

Так, говорится, что если в период с 16 марта 2020 года до 20 октября 2020 года заемщиком была произведена оплата платежей по кредиту, сумма субсидирования, начисленная за данный период, направляется на погашение задолженности по вознаграждению, начисленному за последующие периоды в соответствии с графиком погашения кредита.

При наличии неиспользованной суммы субсидирования по истечении срока погашения займа данная сумма зачисляется на текущий счет заемщика.

Если же кредит был погашен в период с 1 сентября 2020 года до 20 октября 2020 года, то сумма субсидируемой части ставки вознаграждения за период с 16 марта 2020 года до даты погашения кредита выплачивается заемщику на основании письма банка/лизинговой компании и графика платежей в электронном формате (XLS или XLSX) с указанием причитающейся к выплате суммы субсидий.

По одобренным финансовым агентством проектам субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики банк/лизинговая компания представляет в финансовое агентство письмо банка/лизинговой компании и график платежей в электронном формате с указанием причитающейся к выплате суммы субсидий.

Перечисление средств производится финансовым агентством согласно графикам платежей, представленным банком/лизинговой компанией на счета финансового агентства в банке/банке-платежном агенте c учетом сумм к возмещению за предыдущий период (при необходимости).

Постановление вводится в действие с 20 октября 2020 года.

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