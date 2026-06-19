Что изменится для абонентов мобильной связи с 28 июня





В Казахстане изменятся правила оказания услуг связи. Соответствующий приказ Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития подписан 18 июня и вступит в силу с 28 июня.

Одним из главных нововведений станет усиление контроля за подключением дополнительных платных услуг. Теперь операторы смогут активировать такие сервисы только после получения двойного подтверждения от абонента. Согласие можно будет подтвердить через личный кабинет, SMS-сообщение, телефонный звонок или USSD-запрос.

Также операторам связи запретят использовать так называемые звонки-«маяки» для уведомления о пропущенных вызовах. Вместо них абоненты будут получать SMS-уведомления.

Кроме того, пользователи смогут отказаться от рекламных и информационных рассылок операторов связи в упрощенном порядке.

Изменения коснулись и регистрации мобильных номеров на детей младше 14 лет. Теперь оформить SIM-карту на ребенка смогут только его законные представители с использованием биометрической идентификации. При этом на одного несовершеннолетнего разрешается зарегистрировать только один номер.

В министерстве отметили, что новые нормы направлены на защиту прав потребителей и повышение качества цифровых услуг.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Костанайской области на предстоящие сутки По прогнозу, в регионе ожидаются дожди и грозы. Днем на западе и севере области местами...

«Колбасу туда кидают»: аким Костаная попросил не кормить лебедей Аким Костаная Марат Жундубаев призвал горожан не подкармливать лебедей на городском озере. По его словам,...