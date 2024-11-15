Что изменится для работающих казахстанцев после новых пенсионных реформ





В Казахстане усиливается роль работодателей в формировании будущих пенсий граждан. Одним из ключевых механизмов становятся обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые компании перечисляют за своих сотрудников за счет собственных средств, сообщает BAQ.kz.

Размер взносов будут постепенно увеличивать

Новая система распространяется на работников, родившихся в 1975 году и позже. Механизм начал действовать с 2024 года — тогда ставка ОПВР составляла 1,5% от дохода сотрудника.

В дальнейшем размер взносов будет поэтапно увеличиваться:

в 2026 году — до 3,5%;

к 2028 году — до 5%.

Таким образом, нагрузка по формированию будущей пенсии постепенно распределяется между государством, работодателями и самими гражданами.

Пенсионную систему делают более устойчивой

Эксперты отмечают, что изменения связаны с трансформацией всей пенсионной модели страны. Постепенно сокращается доля солидарной системы, при которой выплаты обеспечиваются за счет текущих поступлений, а на первый план выходит накопительный механизм.

Ожидается, что обязательные взносы работодателей помогут:

компенсировать потерю дохода после выхода на пенсию;

повысить уровень пенсионного обеспечения;

сделать систему более устойчивой и сбалансированной.

Работников будут отпускать на медосмотры

Сенаторы также одобрили поправки в трудовое законодательство, направленные на усиление социальной защиты работников.

Одним из нововведений станет обязанность работодателей отпускать сотрудников на медицинские скрининги с сохранением рабочего места и средней заработной платы. За отказ работодателю может грозить ответственность.

Кроме того, медицинские организации смогут уведомлять работодателей о необходимости прохождения скринингов их сотрудниками через цифровую систему.

Усилят контроль за безопасностью труда

Поправки также предусматривают усиление социального партнерства и регулярную отчетность сторон о выполнении трудовых соглашений.

В законодательстве дополнительно закрепят нормы о защите частной жизни работников, уважении их чести и достоинства на рабочем месте.

Помимо этого, работодателей обяжут обеспечивать безопасные условия труда, а технические инспекторы получат дополнительные полномочия для контроля на предприятиях.

Пенсионные накопления продолжают расти

На фоне реформ в Казахстане фиксируется рост пенсионных накоплений населения. По данным аналитиков, к началу марта 2026 года их общий объем приблизился к 27 триллионам тенге, увеличившись за год на 18,5%.

Основную часть накоплений — более 25 триллионов тенге — составляют обязательные пенсионные взносы.

Объем накоплений по системе ОПВР уже достиг 879,18 миллиарда тенге, что почти втрое больше показателей прошлого года. Системой охвачены более 5,5 миллиона человек.

В Казахстане обсуждают новые изменения пенсионной системы

В стране также продолжается обсуждение дальнейшего реформирования пенсионной модели. Сенатор Амангельды Нугманов предложил постепенно перейти от возрастного принципа назначения пенсий к системе, основанной на трудовом стаже.

По его словам, действующая модель требует обновления с учетом современных экономических условий и ситуации на рынке труда. Сенатор отметил, что подобный подход уже применяется для отдельных категорий граждан — военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

