Жители Костанайской области перестали платить по сотням кредитов — что стоит за этим?





В Костанайской области продолжается реализация проекта «Защита от мошенников», направленного на предупреждение интернет- и телефонных мошенничеств, а также повышение правовой грамотности населения.

Проект реализуется прокуратурой области совместно с правоохранительными и местными исполнительными органами. В его рамках проводится масштабная информационно-разъяснительная работа о новых схемах мошенничества, ответственности за дропперство и мерах противодействия киберпреступности.

Аудиооповещения и памятки размещают в общественных местах

Тематические аудио- и видеоролики размещаются в местах массового пребывания людей — в ЦОНах, торгово-развлекательных центрах и кинотеатрах. Кроме того, в общественном транспорте Костаная организовано аудиооповещение с предупреждением о недопустимости передачи персональных данных и банковской информации посторонним лицам.

Для профилактики интернет-мошенничества создана специальная информационная платформа, где размещены памятки по цифровой безопасности, информация о популярных схемах обмана, а также профилактический опрос для оценки уровня защищённости граждан.

Почти полмиллиарда тенге по кредитам временно заморозили

Особое внимание уделяется восстановлению прав пострадавших. С начала года банками второго уровня были приостановлены выплаты по 198 кредитам на общую сумму 485 миллионов тенге. Эта мера принята в рамках расследований мошеннических действий.

Также в судебном порядке с 318 дропперов взыскано 388 миллионов тенге как неосновательное обогащение.

Количество интернет-мошенничеств снизилось

По данным прокуратуры, к уголовной ответственности за мошенничество привлечены 39 человек, ещё 3 лица — за дропперство.

В результате принятых мер в регионе отмечается снижение уровня мошенничеств на 21,1% — с 795 до 625 фактов. Количество интернет-мошенничеств сократилось на 16,1% — с 653 до 517 случаев.

В прокуратуре Костанайской области отметили, что работа по противодействию мошенничеству и защите прав граждан будет продолжена.

