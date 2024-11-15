Искусственный интеллект внедрят в eGov Казахстана

Экосистема eGov в Казахстане переходит на новый этап развития — eGov 3.0. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.
Если раньше основной задачей была цифровизация государственных услуг и перевод их в онлайн-формат, то теперь акцент планируют сделать на удобстве для граждан и проактивном предоставлении сервисов.
Госуслуги хотят сделать «без заявлений»
В Минцифры пояснили, что ключевым направлением станет модель «государство без заявлений». Предполагается, что часть услуг в будущем будет предоставляться автоматически, без необходимости подачи отдельных обращений.
Также в системе планируют внедрить AI-ассистентов, развивать удобные сценарии получения услуг и интегрировать eGov с внешними платформами и мобильными сервисами.
Одним из новых решений станет мультиагентная платформа AlemGPT. С её помощью пользователи смогут получать государственные услуги через естественный диалог — от обращения до готового результата.
При этом привычные каналы останутся доступными. Казахстанцы по-прежнему смогут пользоваться порталом eGov, приложением eGov mobile или выбирать диалоговый формат взаимодействия.
Искусственный интеллект встроят в систему eGov
Искусственный интеллект планируют использовать не как отдельную функцию, а как часть всей системы eGov.
Технологии ИИ будут применяться при поиске услуг, обработке обращений, сопровождении заявок и подсказках для пользователей.
По ожиданиям разработчиков, это позволит сократить время получения услуг, уменьшить количество повторных обращений и снизить объём бумажной волокиты.
Защиту персональных данных усилят
В министерстве подчеркнули, что одним из главных условий внедрения ИИ останется защита персональных данных граждан.
Для этого планируют использовать защищённую государственную инфраструктуру, ЭЦП, биометрическую идентификацию и многоуровневую систему контроля доступа.
При этом искусственный интеллект не будет самостоятельно принимать юридически значимые решения. Его роль останется вспомогательной — ИИ будет помогать пользователям искать информацию, подбирать услуги и сопровождать обращения. Окончательные решения сохранятся за государственными информационными системами.
Какие изменения ожидают в 2026 году
В 2026 году власти ожидают, что внедрение ИИ сделает государственные услуги быстрее и удобнее.
Предполагается, что технологии помогут сократить сроки получения услуг, снизить нагрузку на ЦОНы, уменьшить количество ошибок при оформлении документов и сократить число отказов.
Кроме того, планируется расширить перечень автоматизированных услуг и увеличить число пользователей цифровых сервисов.
