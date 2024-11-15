Искусственный интеллект внедрят в eGov Казахстана





Экосистема eGov в Казахстане переходит на новый этап развития — eGov 3.0. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

Если раньше основной задачей была цифровизация государственных услуг и перевод их в онлайн-формат, то теперь акцент планируют сделать на удобстве для граждан и проактивном предоставлении сервисов.

Госуслуги хотят сделать «без заявлений»

В Минцифры пояснили, что ключевым направлением станет модель «государство без заявлений». Предполагается, что часть услуг в будущем будет предоставляться автоматически, без необходимости подачи отдельных обращений.

Также в системе планируют внедрить AI-ассистентов, развивать удобные сценарии получения услуг и интегрировать eGov с внешними платформами и мобильными сервисами.

Одним из новых решений станет мультиагентная платформа AlemGPT. С её помощью пользователи смогут получать государственные услуги через естественный диалог — от обращения до готового результата.

При этом привычные каналы останутся доступными. Казахстанцы по-прежнему смогут пользоваться порталом eGov, приложением eGov mobile или выбирать диалоговый формат взаимодействия.

Искусственный интеллект встроят в систему eGov

Искусственный интеллект планируют использовать не как отдельную функцию, а как часть всей системы eGov.

Технологии ИИ будут применяться при поиске услуг, обработке обращений, сопровождении заявок и подсказках для пользователей.

По ожиданиям разработчиков, это позволит сократить время получения услуг, уменьшить количество повторных обращений и снизить объём бумажной волокиты.

Защиту персональных данных усилят

В министерстве подчеркнули, что одним из главных условий внедрения ИИ останется защита персональных данных граждан.

Для этого планируют использовать защищённую государственную инфраструктуру, ЭЦП, биометрическую идентификацию и многоуровневую систему контроля доступа.

При этом искусственный интеллект не будет самостоятельно принимать юридически значимые решения. Его роль останется вспомогательной — ИИ будет помогать пользователям искать информацию, подбирать услуги и сопровождать обращения. Окончательные решения сохранятся за государственными информационными системами.

Какие изменения ожидают в 2026 году

В 2026 году власти ожидают, что внедрение ИИ сделает государственные услуги быстрее и удобнее.

Предполагается, что технологии помогут сократить сроки получения услуг, снизить нагрузку на ЦОНы, уменьшить количество ошибок при оформлении документов и сократить число отказов.

Кроме того, планируется расширить перечень автоматизированных услуг и увеличить число пользователей цифровых сервисов.

