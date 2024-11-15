Казахстанский препарат от аллергии на полынь начали испытывать на пациентах





Министерство здравоохранения Казахстана запустило II фазу клинических исследований отечественного препарата против аллергии на пыльцу полыни — одной из самых распространённых причин сезонной аллергии в стране.

Проект реализуется в рамках научно-технической программы Минздрава РК на 2024–2026 годы. Главная задача — создать собственный казахстанский препарат, который сделает лечение аллергии более доступным и удобным для пациентов.

Аллергия на полынь остаётся одной из самых распространённых

По информации специалистов, аллергия на пыльцу полыни особенно часто проявляется летом и осенью. Среди основных симптомов — насморк, чихание, слезотечение и затруднённое дыхание.

Новый препарат разработан казахстанскими учёными на основе современного рекомбинантного аллергена. Его производство организовано на отечественном предприятии OtarBioPharm по международным стандартам GMP.

Курс лечения сократили до четырёх инъекций

Одним из преимуществ разработки называют короткий курс лечения. Если традиционная аллерген-специфическая терапия может занимать длительное время, то новый препарат предполагает всего четыре подкожные инъекции с недельным интервалом.

Ранее исследователи завершили первую фазу клинических испытаний с участием добровольцев. По предварительным данным, серьёзных побочных эффектов выявлено не было, а результаты показали снижение чувствительности к аллергену.

Испытания проходят с участием 138 пациентов

24 апреля 2026 года Министерство здравоохранения РК выдало официальное разрешение на проведение II фазы клинических исследований.

Испытания проходят на базе Медцентр-Рахат. В исследовании примут участие 138 пациентов с подтверждённой аллергией на пыльцу полыни.

В Минздраве отметили, что проект стал ещё одним шагом в развитии отечественной науки и биофармацевтики, а также в создании собственных инновационных препаратов в Казахстане.

