Что изменится для школьников в новом учебном году, рассказал глава Минпросвещения

Фото пресс-службы министерства просвещения РК
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на августовском форуме 15 августа 2024 года рассказал, что изменится для школьников в новом учебном году, сообщает Zakon.kz.
Гани Бейсембаев отметил ряд особенностей в организации учебного процесса в предстоящем учебном году.
«В связи с принятием нового государственного стандарта обязательного образования с 2026 года планируется ввести обновленные образовательные программы. В целях повышения качества образования рассматривается возможность внедрения инновационных методов преподавания отдельных предметов в сельских опорных и малых коллективных школах», – сказал глава Минпросвещения.
Также, по его словам, будут созданы образовательные округа, а также приняты меры адресной поддержки школ с низкими показателями.
«С нового учебного года в рамках проекта «Цифровой учитель» будет активизирована работа с учениками из малообеспеченных семей. Благодаря масштабной цифровизации мы можем дать возможность учащимся в самых отдаленных селах получать учебные материалы и уроки от лучших учителей страны. Подобный опыт был реализован в пилотном режиме в Актюбинской области», – резюмировал Гани Бейсембаев.