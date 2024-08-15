Что изменится для школьников в новом учебном году, рассказал глава Минпросвещения

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на августовском форуме 15 августа 2024 года рассказал, что изменится для школьников в новом учебном году, сообщает Zakon.kz.

Гани Бейсембаев отметил ряд особенностей в организации учебного процесса в предстоящем учебном году.

«В связи с принятием нового государственного стандарта обязательного образования с 2026 года планируется ввести обновленные образовательные программы. В целях повышения качества образования рассматривается возможность внедрения инновационных методов преподавания отдельных предметов в сельских опорных и малых коллективных школах», – сказал глава Минпросвещения.

Также, по его словам, будут созданы образовательные округа, а также приняты меры адресной поддержки школ с низкими показателями.

«С нового учебного года в рамках проекта «Цифровой учитель» будет активизирована работа с учениками из малообеспеченных семей. Благодаря масштабной цифровизации мы можем дать возможность учащимся в самых отдаленных селах получать учебные материалы и уроки от лучших учителей страны. Подобный опыт был реализован в пилотном режиме в Актюбинской области», – резюмировал Гани Бейсембаев.

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