«Лечение будет не по карману»: в Костанае опасаются последствий продажи детской стоматологии





Костанайскую областную детскую стоматологическую поликлинику планируют передать в частные руки. Главный врач учреждения Лилия Жумабекова опасается, что это снизит доступность помощи, прежде всего для детей с инвалидностью и жителей сёл.

Ранее депутаты областного маслихата провели специальные слушания и единогласно выступили против передачи поликлиники в конкурентную среду. Однако планы по продаже учреждения сохраняются.

Сначала — преобразование в ТОО

По словам Лилии Жумабековой, дорожная карта предусматривает преобразование поликлиники в товарищество с ограниченной ответственностью, после чего её выставят на тендер.

«Согласно Дорожной карте будет переведена поликлиника в ТОО — это одним из пунктов является. После перевода в товарищество с ограниченной ответственностью будет выставляться на тендер», — сообщила главный врач.

Как пояснила Жумабекова, эти процедуры должны пройти в ноябре–декабре. По обозначенному ею плану, с 2027 года поликлиника будет находиться в частных руках.

Уставный капитал учреждения, согласно приведённым главным врачом данным, составляет около 32,3 млн тенге. Это стоимость имущества и активов, а не объявленная цена продажи.

Опасения за доступность лечения и коллектив

В поликлинике работают 15 врачей-стоматологов, ежегодно здесь принимают до 15 тысяч человек. По словам руководителя, специалисты имеют опыт работы с детьми, которым требуется особый подход. После продажи кадровые решения будет принимать новый собственник.

«С переходом в конкурентную среду многие социальные программы будут потеряны для детей, а мы обслуживаем всё детское население Костанайской области. Это и городские, и сельские дети, и организованный контингент, и особенные дети. И доступность многим детям, особенно — особенным детям, детям с инвалидностью и сельским детям будет не по карману», — считает Лилия Жумабекова.

Она также рассказала, что в поликлинике лечат детей с ДЦП, аутизмом и врождёнными расщелинами. По её словам, частные клиники не всегда принимают таких пациентов. Главный врач опасается, что после смены собственника приоритет будет отдаваться более дорогостоящим видам лечения.

Что говорят родители

Родители, пришедшие в поликлинику, также выразили обеспокоенность предстоящими изменениями.

«Это неправильно. Здесь всё бесплатно, доступно. Такая очередь, все сюда идут, хорошо делают, быстро делают. И доступно, бесплатно, только за укол платишь, 4000 всего», — рассказал Берик Доспаев.

Айгуль Жолмамбамбетова сообщила, что ранее долго ожидала бесплатного лечения в частной клинике.

«Вот мы туда записывались, два года мы прождали, так и не получили звонка, ну чтобы бесплатно полечить зубы», — сказала она.

По словам женщины, обратиться в областную поликлинику ей посоветовала дочь, которая сама лечилась здесь в детстве. Помощь получили быстро, процедура была бесплатной.

Антон Пукшарёв отметил, что пока не знает, как смена собственника отразится на пациентах.

«Дождались понедельника — помощь оказали. В частной, наверное, будет то же самое, и сервис будет, только, наверное, цены поменяются», — предположил он.

В целом в Казахстане планируют продать семь государственных стоматологических поликлиник в семи регионах, включая Костанайскую областную детскую стоматологию. Передача предусмотрена постановлением Правительства от 24 октября 2025 года. Заявленная цель — сократить долю государства в сферах, где могут работать частные компании, и развивать конкуренцию.