Что изменится для вкладчиков ЕНПФ: Сенат одобрил новые правила

В Казахстане вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда смогут передавать в доверительное управление частным управляющим компаниям до 100% своих пенсионных накоплений. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.
По его словам, соответствующие поправки, инициированные депутатами, уже одобрены Сенатом. После вступления изменений в силу каждый вкладчик сможет самостоятельно выбрать, оставить пенсионные накопления под управлением Национального банка или передать их специализированной управляющей инвестиционной компании.
Ранее частным управляющим можно было передать не более 50% пенсионных накоплений. Теперь это ограничение снимается.
Как отметил депутат, нововведение расширяет возможности граждан по управлению своими пенсионными средствами. Вкладчики смогут самостоятельно выбирать инвестиционные стратегии в зависимости от желаемого уровня риска — от консервативных до более рискованных инструментов с потенциально более высокой доходностью.
По словам Асхата Аймагамбетова, еще одним преимуществом станет усиление конкуренции между управляющими компаниями. Это, по его мнению, должно стимулировать их работать более эффективно и добиваться лучших результатов для клиентов.
При этом депутат подчеркнул, что средства вкладчиков по-прежнему будут находиться под контролем государства. За управляющими компаниями сохраняется обязанность обеспечить сохранность номинальной суммы пенсионных накоплений, а их деятельность продолжат контролировать Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Как отметил Аймагамбетов, окончательное решение о том, кому доверить свои пенсионные накопления, остается за каждым вкладчиком.
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