Что изменится для водителей с новым законом: главные нововведения





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте». Об этом сообщает Polisia.kz.

Поправки, касающиеся дорожного движения, направлены на повышение безопасности на дорогах, совершенствование системы подготовки водителей и усиление государственного контроля в этой сфере.

Одним из ключевых нововведений стало наделение Министерства внутренних дел полномочиями по выдаче разрешений учебным организациям, осуществляющим подготовку водителей. Также МВД будет контролировать деятельность таких автошкол.

Кроме того, законом вводится запрет на движение электрических самокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам. Как отмечается, такая мера связана с необходимостью повысить безопасность пешеходов, особенно детей.

По данным МВД, в 2025 году по вине водителей электросамокатов в Казахстане произошло 139 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 149 человек.

Также документ предусматривает ряд других изменений. Из Закона «О дорожном движении» исключается запрет на стоянку транспортных средств с работающим двигателем в населённых пунктах. Кроме того, расширяется применение камер автоматической фиксации нарушений и вводятся специальные государственные регистрационные номерные знаки для электромобилей.

Как подчеркнули в МВД, принятые изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и создание более современных условий для всех участников дорожного движения.

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