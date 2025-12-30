Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 30 декабря 2025 года сообщил о приоритетных законах, которые планируется принять в 2026 году. Об этом передаёт корреспондент Zakon.kz.

По словам главы кабмина, в следующем году правительство сосредоточится на ключевых направлениях законотворческой работы, затрагивающих экономику и социальную сферу.

Одним из приоритетов станет дальнейшее совершенствование системы управления государственным имуществом. Планируется законодательно определить чёткие границы участия государства в экономике, а также установить допустимые правовые требования к управлению активами. Кроме того, правительство продолжит работу над обновлением нормативной базы для усиления защиты прав работников и развития системы социального обеспечения.

Отдельное внимание будет уделено подготовке законодательных инициатив, направленных на формирование системного и комплексного подхода к развитию нефтегазохимической отрасли.

Всего в 2026 году планируется разработка 12 законопроектов.

Также напомним, что 29 декабря 2025 года депутаты Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрили поправки Сената в Строительный кодекс. Документ считается принятым парламентом в целом и направлен на подпись главе государства.

