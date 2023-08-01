Что изменится в августе в жизни казахстанцев

Что изменится в жизни казахстанцев с августа 2023 года — в материале Tengrinews.kz.

Школа

1 августа закончится прием заявлений для зачисления в первый класс, который стартовал 1 апреля. По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения, на 15 июня поступило 249 737 заявлений для приема детей в первый класс. Из них около 70 процентов детей выбрали обучение на государственном языке.

Водительские права

С 8 августа в силу вступает приказ министра внутренних дел, который меняет правила получения водительских прав:

для сдачи теоретического или практического экзаменов кандидаты в водители будут подавать заявление через портал электронного правительства, информационные системы банков второго уровня или посредством обращения к оператору услуг;

кандидат в водители будет проходить идентификацию путем сверки биометрических данных лица со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах;

после в личном кабинете кандидата в водители отразится статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

«В случаях отрицательного результата идентификации личности кандидата в водители непосредственно перед проведением экзамена, в том числе путем биометрической сверки, составляется акт о непрохождении идентификации личности по форме, определяемой госкорпорацией, с внесением соответствующих сведений в информационную систему», — говорится в тексте приказа.

Случаи отказа:

кандидату в водители откажут в последующей сдаче теоретического или практического экзамена на основании акта о непрохождении им идентификации личности в течение 6 месяцев с даты оформления указанного акта;

при двух отрицательных результатах сдачи теоретического экзамена каждый последующий теоретический экзамен в случае отрицательного результата проводится не ранее чем через один месяц ;

; при двух отрицательных результатах сдачи практического экзамена последующий практический экзамен проводится не ранее чем через один месяц ;

; при трех отрицательных результатах сдачи практического экзамена результаты сдачи теоретического экзамена аннулируются(количество попыток обнуляется). К сдаче теоретического экзамена кандидат в водители допускается не ранее чем через два месяца.

Студенты

В августе наступает период поступления выпускников в высшие учебные заведения. Редакция Tengri Life решила узнать, во сколько сегодня родителям абитуриентов обходится обучение в самых популярных университетах страны.

Средняя цена в год была определена исходя из среднего количества кредитов за учебный год – всего их 60. Отметим, что цены меняются в зависимости от выбранной специальности. Самыми дорогими вузами по-прежнему считаются Назарбаев Университет, КИМЭП (Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования), КБТУ (Казахстанско-Британский технический университет) и национальные вузы.

Назарбаев Университет. В 2023 году вуз поднялся на 1675-ю строчку престижного рейтинга CWUR среди 20 тысяч учебных заведений мира. К слову, Назарбаев Университет – единственный вуз страны, включенный в этот список. Стоимость обучения в Назарбаев Университете остается самой высокой в стране. Один академический год по программе бакалавриата, предположительно, начинается от 7 миллионов и достигает 9 миллионов тенге.

КИМЭП. Обучение в этом частно-государственном вузе Алматы на 2023-2024 год стоит 112 130 тенге за 1 кредит. Для окончания вуза КИМЭП студент в среднем закрывает 48 предметов (146 академических кредитов).

Каждый студент составляет свое собственное расписание, в индивидуальном порядке с учетом личных предпочтений. Поэтому и число кредитов в учебном году студент распределяет в данном случае самостоятельно. В общем 146 кредитов за все время обучения по программам бакалавриата обойдутся студентам в 16 миллионов 370 тысяч 980 тенге. Отметим, что в вузе есть студенческие взносы, взнос за медосмотр, гарантийный взнос за пользование учебниками – в общей сложности сумма равна 56 290 тенге. Что касается общежития, то месяц проживания в нем обойдется в 65 970 тенге, дополнительно нужно будет заплатить депозит в размере 43 450 тенге.

Казахстанско-Британский технический университет– одно из ведущих технических учебных заведений страны. Стоимость за один год начинается от 2,1 миллиона и достигает 2,4 миллиона в зависимости от выбранной профессии. Для выпускников фокусных школ обучение обойдется почти в два раза дешевле. Таким образом, один кредит для выпускников НИШ, РФМШ, «Білім-Инновация», международной школы «Мирас», лицея «Арыстан» и Международной школы Алматы будет стоить 20 000 тенге. В то время как для остальных аналогичные предметы будут стоить 35 000 и 40 000 тенге.

Электросамокаты

29 июня Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения». Закон вступит в силу по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, что выпадает на последние дни августа.

Закон включает в себя правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. Изменения касаются электрических самокатов и малых электрических транспортных средств.

Для водителей мопедов, электрических самокатов и велосипедов вводится ряд запретов при передвижении. А именно им запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров , кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки; перевозить груз , кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;

или на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом; пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам , находясь на транспортном средстве;

, находясь на транспортном средстве; передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета , соответствующего требованиям, установленным ПДД, обеспечивающего видимость водителями других транспортных средств;

, соответствующего требованиям, установленным ПДД, обеспечивающего видимость водителями других транспортных средств; при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.

Также сообщается, что водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке. Водители электросамокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии таковых они должны будут ездить по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с установленными требованиями, в один ряд;

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более 6 километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

Туристы

В Казахстане с 1 августа 2023 года новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев.

Сумма взноса не включается в стоимость проживания и должна быть дополнительно уплачена. Плательщиками туристского взноса могут быть сами иностранцы либо физические и юридические лица, которые оплачивают проживание для иностранцев, например, приглашающая сторона или туроператоры.

Размеры ставок туристского взноса разрабатываются акиматом на основе правил и представляются на утверждение в соответствующий маслихат. Ставки туристского взноса будут составлять от 0,2 МРП до 0,5 МРП. Они зависят от актуальных статистических данных, сравниваясь с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Uchet.kz, в случае снижения количества иностранных туристов по решению маслихата размер взноса может быть уменьшен или оставаться без изменений. С другой стороны, при увеличении количества туристов применяются различные ставки взноса в зависимости от процентного прироста:

до пяти процентов – в размере 0,2 МРП;

от пяти до десяти процентов – в размере 0,3 МРП;

от десяти до пятнадцати процентов – в размере 0,4 МРП;

от пятнадцати процентов и выше – в размере 0,5 МРП.

Важно отметить, что за неполный день пребывания туристов взнос взимается так же, как за полный день.

Операторы мест размещения осуществляют взимание туристского взноса в момент регистрации иностранцев при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих их личность. При этом перед регистрацией операторы обязаны информировать иностранцев или лиц, уплачивающих взнос, о сумме платежа.

Отдых

В августе 2023 года у казахстанцев, которые работают пять дней в неделю, будет девять выходных дней.

Помимо восьми выходных, которые приходятся на субботы и воскресенья, казахстанцы отдохнут в среду, 30 августа. В этот день вся страна будет отмечать государственный праздник — День Конституции.

Погода

Последний месяц лета август ожидается жарким на большей части страны, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса и лишь в северо-западной половине республики ожидается около нормы.

Норма: +20…+28 градусов на большей части страны, +16…+19 градусов – в северо-восточной половине страны, +11…+15 градусов — в горных районах востока и юго-востока республики.

В северных, восточных, юго-восточных регионах Казахстана норма осадков 1-24 миллиметра на большей части Казахстана, 25-49 миллиметров — на севере, на большей части северо-запада, востока, юго-востока страны, 50-63 миллиметра — в отдельных районах севера, востока, юго-востока страны.

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