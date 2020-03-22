Что изменится в градостроительном плане Костанайской области

Депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за проект комплексной схемы градостроительного планирования территории Костанайской области. Главная цель документа — указать перспективные направления региона: социальные и экономические, куда двигаться, чтобы добиться успеха до 2035 года. Разработка схемы началась в 2018 году и стоила бюджету 243 млн тенге, сообщает alau.kz

Депутатам маслихата представили на рассмотрение комплексную схему градостроительного планирования территории Костанайской области. В ней эксперты указывают на перспективы экономического развития региона с наличием трудовых и природных ресурсов, географическим положением и административным делением области, инфраструктурой до 2035 года. Разработка схемы началась в 2018 году и стоила бюджету 243 млн тенге.

«Перспективным направлением развития промышленности области является строительство предприятий по производству легированных металлов. В целях обеспечения Костанайской области достаточными объемами электроэнергии в регионе целесообразно создание горно-энергетического кластера. Перспективным направлением кластерного развития, в рамках которого возможно также развитие межрегиональной кооперации, является создание машиностроительного кластера, пищевого кластера на базе предприятий сельскохозяйственной направленности»,-говорит руководитель управления строительства,архитектуры и градостроительства Костанайской области Берик Танжариков.

В области определены семь наиболее перспективных для развития отраслей: сельское хозяйство и пищевая промышленность, нефтегазовое машиностроение, туризм, текстиль, металлургия, транспортно-логистические услуги, а также производство строительных материалов. Территориально ядром схемы является Костанай. Рудный, Житикара, Лисаковск, поселок Качар, новый город Тобыл оценены как опорные центры второго порядка и основные промышленные центры. Аркалык в этой иерархии — опорный центр третьего порядка и связывают его со строительством дороги «Центр-Запад».

«По данному направлению по численность населения на первую очередь — 891 тыс. человек,на расчетный срок — 921 тыс. человек. С 90-х годов идет стабильный процесс снижения численности населения области. Костанайская область характеризуется снижением численности населения в сельской местности и начавшимся приростом населения в городской местности. Для реализации предложений комплексной схемы и увеличения численности рассматриваемого населенного пункта до 921 тыс. человек собственных трудовых ресурсов будет достаточно»,- сказал Берик Танжариков.

По комплексной схеме в регионе намерены построить 26 млн м2 жилья, проектом так же предусматривается строительство дошкольных учреждений на 15 тыс. мест и школ на 21 тыс. мест. Помимо этого должно начаться новое строительство больниц, поликлиник и амбулаторий в тех населенных пунктах, которые испытывают их дефицит. Этот проект уже получил положительное заключение комплексной градостроительной экспертизы, а депутаты областного маслихата поддержали его единогласно.

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