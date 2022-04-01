Что изменится в Казахстане с 1 апреля

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Стартует прием документов для поступления в первый класс.
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Сделать это можно онлайн, несколькими способами. Либо через информационную систему «Сакура», либо через портал электронного правительства. В этом случае родителям потребуется электронная цифровая подпись.
«Буквально несколько документов требуется от родителей. Это заявление от родителей или законного представителя. Документ о состоянии ребенка, иначе говоря, как мы обычно привыкли говорить — это паспорт здоровья ребенка. И документ о состоянии здоровья ребенка по форме 065 или опять таки более привычно и знакомо — это прививочный паспорт. И фотография ребенка в цифровом формате, размером 3*4. Стартует прием документов для поступления в первый класс 1 апреля», — говорит руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.
Выбрать школу, в которой будет обучаться ребенок, родители вправе самостоятельно. Принимают первоклашек по принципу три к одному. То есть сначала зачисляют троих детей по территориальному признаку, кто проживает рядом со школой, а затем одного ребенка из другого микрорайона.
С 1 апреля Роспотребнадзор отменяет тестирование на коронавирус для въезжающих в Россию по суше граждан стран ЕАЭС.
Казахстанцы могут свободно въезжать в Россию через сухопутные пункты пропуска без предъявления дополнительных оснований. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписано 29 марта 2022 года, передает zakon.kz.
Как говорится на сайте посольства Казахстана в РФ, въезд граждан Казахстана в Россию возможен только через сухопутные пункты пропуска российско-казахстанской и российско-монгольской границ.
Также сообщается, что прибывающим в Россию на срок более 30 дней с целью трудоустройства необходимо предоставить справки об отсутствии наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях. Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы за несовершеннолетнего или недееспособного гражданина может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (на детей до шести лет не распространяется).
С 1 апреля порог достаточности увеличился почти в два раза. К примеру, для 20-летних порог достаточности составляет 3,1 миллиона тенге. До этого был 1,7 миллиона тенге. В 30 лет он составит 4,37 миллиона тенге, тогда как раньше был на уровне 2,5 миллиона тенге. Для 40-летних порог достаточности стал 5,79 миллиона тенге, ранее он был 3,42 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz.
Теперь порог достаточности составляет:
- 20 лет – 3 140 000 тенге
- 21 год – 3 250 000 тенге
- 22 года – 3 370 000 тенге
- 23 года – 3 490 000 тенге
- 24 года – 3 610 000 тенге
- 25 лет – 3 730 000 тенге
- 26 лет – 3 860 000 тенге
- 27 лет – 3 980 000 тенге
- 28 лет – 4 110 000 тенге
- 29 лет – 4 240 000 тенге
- 30 лет – 4 370 000 тенге
- 31 год – 4 510 000 тенге
- 32 года – 4 640 000 тенге
- 33 года – 4 780 000 тенге
- 34 года – 4 920 000 тенге
- 35 лет – 5 060 000 тенге
- 36 лет – 5 200 000 тенге
- 37 лет – 5 350 000 тенге
- 38 лет – 5 490 000 тенге
- 39 лет – 5 640 000 тенге
- 40 лет – 5 790 000 тенге
- 41 год – 5 950 000 тенге
42 года – 6 100 000 тенге
- 43 года – 6 260 000 тенге
- 44 года – 6 420 000 тенге
- 45 лет – 6 580 000 тенге
- 46 лет – 6 750 000 тенге
- 47 лет – 6 920 000 тенге
- 48 лет – 7 090 000 тенге
- 49 лет – 7 260 000 тенге
- 50 лет – 7 430 000 тенге
- 51 год – 7 610 000 тенге
- 52 года – 7 790 000 тенге
- 53 года – 7 970 000 тенге
- 54 года – 8 150 000 тенге
- 55 лет – 8 340 000 тенге
- 56 лет – 8 530 000 тенге
- 57 лет – 8 720 000 тенге
- 58 лет – 8 920 000 тенге
- 59 лет – 9 120 000 тенге
- 60 лет – 9 120 000 тенге
- 61 год – 9 120 000 тенге
- 62 года – 9 120 000 тенге
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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