Что изменится в Казахстане с 1 ноября

Что изменится в жизни казахстанцев в ноябре 2022 года, сообщает Tengrinews.kz.

Погода

Согласно консультативному прогнозу Казгидромета, в ноябре температура воздуха по всей стране прогнозируется в пределах климатической нормы, распределение осадков ожидается следующим образом: в западной половине Казахстана меньше нормы, в восточной — около нормы.

В течение месяца с частой сменой барических образований и синоптических процессов прогнозируется колебание температуры воздуха, туманы и гололедные явления, а с установлением снежного покрова и усилением ветровой деятельности на севере страны возможны метели.

В первой декаде ноября еще сохранится теплая погода, однако во второй и в третьей декадах месяца на территорию Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы из районов северных морей, Западной и Восточной Сибири. Таким образом:

в западных регионах страны температура воздуха постепенно будет понижаться ночью от +3…+10 градусов до -5…-17 градусов, днем от +12…+22 до -2…-10 градусов. В конце месяца прогнозируется небольшое повышение ;

; в северных, центральных и восточных регионах Казахстана в первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0…-10 до 0…+5 тепла, днем от 0…+5 до +5…+15 градусов. Во второй и в третьей декадах температура воздуха существенно понизится : ночью до -15…-20 градусов, днем до -5…-12 градусов;

: ночью до -15…-20 градусов, днем до -5…-12 градусов; на юге, юго-востоке республики в первой декаде ожидается высокий фон дневных температур воздуха +12…+20 тепла. Затем прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10…-17 градусов, днем до -1…-8 градусов.

Выборы президента

20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Действующий Глава государства сообщил, что по итогам выборов будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

В выборах принимают участие шесть кандидатов:

Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции общественно-политических сил;

от Народной коалиции общественно-политических сил; Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников»;

от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников»; Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»;

от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»; Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов «Аманат»;

от республиканского объединения профсоюзов «Аманат»; Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол»;

от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол»; Нурлан Ауесбаев от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии.

В этот раз у казахстанцев появится возможность проголосовать против всех, тем самым выразив свою гражданскую позицию. Однако в целом на выборы президента эта графа никак не повлияет вне зависимости от того, сколько человек выберут ее.

После поправок в Конституцию избранный на предстоящих выборах президент будет занимать пост 7 лет и не будет иметь права переизбираться на второй срок.

Всего в Казахстане 11 миллионов 827 тысяч 277 граждан, обладающих активным избирательным правом.

Образование

В этом году изменилось расписание школьных каникул. Осенние каникулы пройдут с 31 октября по 6 ноября. Напомним, учебный год продлили на две недели в Казахстане за счет сокращения каникул. На летние каникулы дети выйдут с 1 июня.

После многочисленных жалоб родителей на плохие условия в детских садах, а также резонансных случаев избиения детей по поручению премьер-министра Министерство просвещения до 1 ноября проработает вопрос лицензирования дошкольных организаций. На первом этапе лицензироваться будут открываемые дошкольные организации — около 200 детских садов в год. На следующем этапе — действующие дошкольные организации, которые не прошли повторную государственную аттестацию (10-15 садов в год). Затем все остальные действующие детские сады в зависимости от оценки рисков.

Автомобили

Льготное автокредитование планируют возобновить в ноябре этого года. Деньги по ранее выданным автокредитам уже возвращаются гражданами и аккумулируются. Револьверные средства вновь войдут в программу, предположительно, в первой половине ноября.

По условиям программы любой казахстанец, признанный платежеспособным, может приобрести автомобиль в кредит под четыре процента. Автокредит выдается на сумму не более 10 миллионов тенге и на срок до семи лет. Первоначальный взнос составит от 0 процентов, общая стоимость транспортного средства не должна превышать 15 миллионов тенге. В этот раз под условия программы льготного автокредитования подпадают некоторые модели Hyundai, KIA, Chevrolet, LADA, JAC и Renault.

Жилищный вопрос

В Алматинской области стартует программа для молодежи «Алатау жастары». Проект даст возможность жителям региона в возрасте до 35 лет получить льготные займы для приобретения собственного жилья. Участникам программы выдвинули следующие требования: официальный стаж работы — не менее года, постоянная регистрация в области — не менее года, у участника и членов его семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних пяти лет.

В банке необходимо будет пройти оценку платежеспособности и самостоятельно найти жилье. Для его покупки «Отбасы банк» может выдать максимальную сумму займа в размере 10 миллионов тенге. Если недвижимость стоит более 10 миллионов тенге, то разницу можно будет выплатить из собственных средств.

Если участник программы покупает первичное жилье, то первоначальный взнос для него составит ноль процентов. Если приобретается вторичное жилье (квартира или частный дом), то первоначальный взнос составит 10 процентов. Процентная ставка по кредиту будет равна 5 процентам годовых (ГЭСВ — 5,2 процента). Максимальный срок займа — 19 лет.

Прием заявок для участия в новой жилищной программе стартует 1 ноября и продлится ровно месяц.

Путешествия

Казахстанский лоукостер FlyArystan устанавливает в аэропортах умные стойки iJan для самостоятельной регистрации на рейсы. Сейчас стойка работает в Алматы, но с 1 ноября ее установят и в Астане. Услуга iJan останется бесплатной до конца года, а с января 2023 года будет стоить 1000 тенге. Обратившись к электронному помощнику, пассажиры смогут получить посадочный талон, взвесить багаж и распечатать багажную бирку без ожидания в очереди.

При этом на время знакомства пассажиров с новым продуктом традиционные стойки регистрации будут работать в прежнем режиме, однако в дальнейшем они будут функционировать только на прием багажа.

С 1 ноября откроются новые авиарейсы. Прямой рейс Актобе — Уральск запустят 1 ноября, время в пути составит 1 час 10 минут. Рейсы из Актобе в Ташкент и Самару также будут запущены в ноябре этого года.

Также с 1 ноября откроются прямые рейсы Астана — Павлодар авиакомпании Qazaq Air с частотой четыре раза в неделю. Стоимость билетов — 10 000 тенге.

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