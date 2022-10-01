Что изменится в Казахстане с 1 октября

Что изменится в жизни казахстанцев в октябре 2022 года — в материале Tengrinews.kz.

Выходные

День независимости в Казахстане теперь будет отмечаться только один день — 16 декабря. Согласно опубликованному документу, теперь День независимости будет отмечаться только один день, 16 декабря (в прежней редакции – 16-17 декабря).

В октябре планируется перенос выходных дней в связи с Днем республики. Министерство труда и социальной защиты населения подготовило соответствующие поправки в постановление правительства.

22 октября, суббота, будет рабочим днем, а на День республики казахстанцы отдохнут 3 дня: 23, 24 и 25 октября.

Погода

В октябре количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы — на северо-востоке страны и в горных районах юга, юго-востока и востока республики.

В первой декаде на большей части республики в ночные часы отрицательные температуры воздуха, с влиянием отрога антициклона, все еще сохранятся, а в дневное время прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

на севере, северо-западе, центре и востоке Казахстана ночью от -3-8 градусов до +2+7 градусов, днем от +3+8 градусов до +13+20 градусов;

на юге республики ночью от +2+7 градусов до +10+15 градусов, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 2 градусов, днем от +13+23 градусов до +23+30 градусов;

на юго-западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от 15+20 градусов до +10+15 градусов, днем основной фон в пределах +23+28 градусов;

на западе и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, часто, в течение первой декады, ожидается дождь, в горных районах юго-востока страны — осадки (дождь, мокрый снег) и усиление ветра до 15-23 метров в секунду;

а западе страны — колебание температуры воздуха ночью от +10+15 градусов до +5+10 градусов, днем от +17+25 градусов до +12+20 градусов;

на юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +1+6 градусов до +10+15 градусов, в горных и предгорных районах морозы ослабеют от -2-7 градусов до +3 градусов, днем потеплеет от +7+15 градусов до +23+30 градусов.

Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед, в северной половине возможна низовая метель. Ожидается колебание температуры воздуха:

в западных регионах ночью от +3+8°С до -5-10 градусов, днем от +15+20 градусов до +3+8 градусов;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от 0+5 градусов до -7-12 градусов, днем от +11+16 градусов до -3-8 градусов;

на юге, юго-востоке страны ночью от +7+12 градусов до -2-7 градусов, днем от +18+23 градусов до +5+10 градусов.

Ремонт НПЗ

В сентябре-октябре планируется провести планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ. В Минэнерго отмечали, что завод продолжит работать на 50-70 процентов мощности, полного останова объектов не будет.

Выплаты для пенсионеров

В честь Дня пожилых людей в столице 91 672 пенсионера по возрасту получат единовременные социальные выплаты, передает официальный сайт акимата Астаны.

К 1 октября в честь Дня пожилых людей 91 672 пенсионерам по возрасту и лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (7950 тенге). Общая сумма выплат составит почти 730 миллионов тенге.

Выплата производится на основании списков Департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» — филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана получателям пенсий по возрасту, зарегистрированным и постоянно проживающим в столице.

Выплаты будут осуществляться до 3 октября включительно.

Президент Турции посетит Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Казахстан.

Как сообщается на сайте Мажилиса, Ерлан Кошанов по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в турецком Изнике. В рамках мероприятия Кошанов встретился с лидером Турции.

«Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между вами и нашим Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждем вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года. Уверен, что этот визит поднимет на новый уровень отношения между нашими братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления», — сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к Эрдогану.

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