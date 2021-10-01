Что изменится в Казахстане с 1 октября

Что изменится в жизни казахстанцев в октябре 2021 года — сообщает Tengrinews.kz.

Отмена надбавок

С 1 октября медикам, работающим в группах риска в борьбе с пандемией, будут отменены надбавки за риск заражения коронавирусом. Как заявлял ранее вице-премьер Ералы Тугжанов, взамен будет увеличена зарплата врачам по приоритетным специальностям и медицинскому персоналу по девяти категориям.

В июле Минздрав публиковал проект приказа об отмене с 1 октября надбавок. В документе отмечалось, что вместо надбавок предполагаются постоянные доплаты медикам за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях труда. В список вошли тогда следующие категории:

врачи реаниматологи-анестезиологи,

инфекционисты,

анестезисты отделений реаниматологии и анестезиологии,

эпидемиологи,

психологи и социальные работники ПМСП,

работники Центра ядерной медицины,

врачи-патологоанатомы.

Президент на расширенном заседании правительства 10 июля заявил, что надбавки врачам, борющимся с пандемией, должны быть постепенно замещены системными мерами поддержки и мотивации.

Остановка ПНХЗ на ремонт

Павлодарский нефтехимический завод остановится на плановый ремонт 1 октября.

В период остановки запланированы ремонтные работы на всех технологических установках завода. Выход завода на стабильный режим работы планируется до конца октября. В это время атырауский и шымкентский заводы будут работать на максимальных загрузках.

Основная причина переноса — необходимость поддержания баланса на внутреннем рынке дизельного топлива, в том числе с учетом спроса со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Досмотр в аэропорту Алматы

С 1 октября в международном аэропорту Алматы вводятся меры по усилению авиационной безопасности — на входе в терминал будет выставлена дополнительная линия досмотра.

Во избежание очередей пассажирам рекомендуют прибывать в аэропорт с запасом времени, чтобы не опоздать на рейс.

Похолодание

По данным синоптиков, в первой декаде октября вторжение северо-западного антициклона в западные регионы обусловит понижение температуры воздуха ночью до заморозков, 1-3 градуса, днем до +10…+15 °С. С дальнейшим проникновением холодных воздушных масс на северо-западе, севере, востоке и в центре Казахстана температура понизится ночью от -5…+5 °С до -1…-8 °С, днем от +3…+10 °С до 0…+5 °С.

На юге и юго-востоке страны в середине первой декады ночью похолодает до заморозков, 1-3 градуса, днем до +5…+13 °С. Со второй половины первой декады потеплеет на большей части республики на 10-12 градусов.

Во второй и третьей декадах октября в отдельные дни ожидаются кратковременные волны тепла, днем воздух прогреется до +13…+18 °С, на юго-западе, юге, юго-востоке республики — до +19…+25 °С.

Прогнозируются также осенние холодные дни с осадками, порывистым ветром, частые вторжения арктических воздушных масс обусловят понижение температуры воздуха. В северной половине Казахстана предполагается понижение температуры воздуха ночью до -4…-10 °С, днем до -2…+3 °С, в южной половине — ночью до -5… +5 °С, днем до +7…+12 °С.

Новый праздник — День радио

25 июня Президент Касым-Жомарт Токаев предложил в рамках празднования 100-летия «Казахского радио» официально объявить 1 октября Днем работников радио.

Позже профессиональный праздник был официально утвержден постановлением правительства.

Кроме того, 1 октября казахстанцы отмечают День пожилых людей.

В октябре жители страны будут отдыхать 10 дней и работать 21 день. При шестидневке жителей страны ждут 5 выходных и 26 рабочих дней.

На десятый месяц 2021 года не приходится ни одного государственного и национального праздника.

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