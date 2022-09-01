Что изменится в Казахстане в сентябре

Что изменится в жизни казахстанцев в сентябре 2022 года — в материале Tengrinews.kz.

Образование

С 1 сентября все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, переходят на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников.

Новый учебный год для детей станет длиннее на две недели. Продолжительность учебного года в первых классах — 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах — 36 учебных недель.

Каникулы в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах:

осенние — 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);

зимние — 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);

весенние — 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);

в первых классах дополнительные каникулы — 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года

включительно).

В школах Казахстана с первого класса появится предмет «трудовое обучение».

Топливо

Министр энергетики Болат Акчулаков ранее сообщил, что с сентября на автозаправочных станциях в Казахстане запустят систему верификации данных потребителей дизельного топлива. Это делается для недопущения перетоков и сокращения объемов потребления более дешевого казахстанского дизельного топлива транзитными автомобилями.

В августе 2022 года был принят приказ, в соответствии с которым предельные цены на дизельное топливо составляют 450 тенге. При предъявлении водительских прав и техпаспорта казахстанского образца водитель имеет право заправляться по 230-260 тенге за один литр в зависимости от региона.

Для частных автомобилей лимит по цене 230-260 тенге за литр составляет 100 литров дизельного топлива в день, для грузового транспорта лимит составляет 300 литров в день.

Правительство пообещало, что ситуация с топливом в Казахстане стабилизируется в начале сентября.

Совместный супружеский пенсионный аннуитет

Совместный аннуитет позволяет объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты.

Аннуитетные платежи осуществляются компанией по страхованию жизни на ежемесячной основе в течение всей жизни страхователя, с ежегодной индексацией. Это означает, что последующие выплаты будут увеличиваться каждый год по меньшей мере на 5 процентов.

Сейчас в Казахстане пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин — в 60 с половиной лет и будет повышаться каждый год на 6 месяцев до 2027 года, пока не достигнет 63 лет. Начать получать выплаты по пенсионному аннуитету от страховой компании мужчины могут с 55 лет. А женщины — с 52,5 года.

Выплаты из ЕНПФ и из страховой компании отличаются и сроками осуществления выплат. При получении пенсии из ЕНПФ выплаты осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений вкладчика (только накопительная составляющая пенсии). Выплаты из страховой организации осуществляются пожизненно вне зависимости от того, закончились у вкладчика пенсионные накопления или нет. То есть срок выплат не ограничивается объемом накоплений, переведенных из ЕНПФ в страховую организацию.

Законодательные изменения, включающие в себя внедрение совместного пенсионного аннуитета, вступают в силу в сентябре.

Пенсионный аннуитет — возможность получения пенсии раньше официального пенсионного возраста, при условии достаточного количества накоплений.

Цифровая карта семьи

С 1 сентября в Казахстане в пилотном режиме будет запущена Цифровая карта семьи. Эта информационная система предусматривает оказание помощи гражданам в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя, что позволит повысить оперативность и улучшить качество соответствующих государственных услуг, одновременно снижая коррупционные риски.

Цифровая карта семьи — это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

В базе уже собраны данные обо всех 19,4 миллиона граждан, которые распределены на 6 миллионов семей.

Уровень благосостояния семей определяется по 5 критериям: экономические условия жизни, охват услугами здравоохранения и наличие лиц с инвалидностью, жилищные условия, социальные условия, охват услугами образования и уровень образования членов семьи.

При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление для получения согласия на оказание государственной услуги. После получения согласия осуществляется назначение социального пособия, выплаты или иного вида господдержки с последующим зачислением на банковский счет получателя.

Этапы реализации проекта:

с 1 сентября 2022 года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;

с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

В ходе подготовки к пилотному запуску Цифровой карты семьи были выявлены граждане, нуждающиеся в государственных услугах по линии Министерства труда и соцзащиты населения. С 1 сентября им будут отправлены SMS-уведомления на проактивное оказание услуг.

Artsport

С 1 сентября финансирование программы прекратится в Алматы. Ранее заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев рассказал о проблемах программы и причинах прекращения ее финансирования. По его словам, с начала года на финансирование ваучеров по системе Artsport выделили 11,7 миллиарда тенге. При этом два миллиарда из этой суммы акимат еще должен выделить. Если бы финансирование программы продолжилось, то до конца года пришлось бы потратить еще 8,5 миллиарда тенге.

Зерно, мука и скот

В сентябре в Казахстане снимут ограничения на вывоз зерна и муки, а также установлены квоты на вывоз скота.

По данным Министерства сельского хозяйства, в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых. В этом году планируется собрать более 13 миллионов тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12 процентов. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 миллиона тонн.

По итогам всестороннего обсуждения целесообразности снятия количественных ограничений (квот) на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной, а также на основании прогнозных данных МСХ было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года.

Также было одобрено установление количественного ограничения (квот) на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья.

По данным статистики, на 1 августа численность крупного рогатого скота составляет 9,4 миллиона голов, в том числе 4,5 миллиона голов коров, приплод составил 3,2 миллиона голов.

Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тысяч голов, или 9 процентов от общего поголовья, а также 120 тысяч голов молоди баранов, или 10 процентов от общего поголовья.

С 21 января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота.

Ремонт НПЗ

В сентябре-октябре планируется провести планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ. В Минэнерго отмечали, что завод продолжит работать на 50-70 процентов мощности, полного останова объектов не будет.

Отдых

В сентябре казахстанцы останутся без праздничных выходных. При пятидневной рабочей неделе работники отдохнут 8 дней, 4 дня отдыха ждет при шестидневной рабочей неделе.

Погода

По данным синоптиков, начнется первый месяц осени по-летнему — с жаркой и сухой погоды на большей части территории Казахстана. Лишь на крайнем северо-западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах — с порывистым ветром.

Как сообщили в Казгидромете, в южной половине республики в дневные часы столбики термометров будут достигать отметки +35…+40, в северной половине +28…+35 градусов.

Температура воздуха во второй половине первой декады месяца снизится на западе, севере, северо-западе, в центре и на востоке ночью до +3…+12, днем до +10…+20. В северных регионах в ночные часы на поверхности почвы не исключены заморозки до 2 градусов.

На юге, юго-востоке спад жары ожидается в конце первой и в начале второй декады сентября: ночью до +10…+17, днем до +23…+28.

Во второй и третьей декадах месяца основной фон температуры воздуха в северной половине Казахстана будет колебаться ночью от +5…+13 до +1…+6, днем от +20…+28 до +10…+15, в отдельные дни в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до 2 градусов. В южных регионах понижение температурного фона ожидается во второй половине месяца: ночью от +15…+23 до +3…+10, в горных районах до 1 градуса, днем от +28…+33 до +18…+23.

С понижением температурного фона прогнозируется неустойчивый характер погоды, что будет обусловлено обострением фронтальных разделов и резкой сменой погодных условий.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий с участием папы римского

С 13 по 15 сентября будет проводиться заседание XX секретариата и VII съезда лидеров мировых и традиционных религий с участием государственного (апостольского) визита папы римского Франциска.Программой первого дня визита папы римского в Нур-Султан предусмотрены его встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества.

Во второй день пребывания главы Римско-католической церкви ожидается его участие в открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряд встреч с некоторыми другими религиозными лидерами.

Кроме того, 14 сентября папа Франциск проведет молебен (святую мессу) для десятков тысяч католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.

В заключительный день визита он планирует присутствовать на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и принятии его итоговой декларации, а также встретиться со священнослужителями, монашествующими и семинаристами Римско-католической церкви из Казахстана и соседних стран.

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