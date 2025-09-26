Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля, и направил его на рассмотрение в сенат, сообщает informburo.kz
Закон призван улучшить систему образования, защиту прав детей и регулирование образовательной деятельности в стране.
«Школьники, завоевавшие призовые места на международных конкурсах научных проектов, будут получать единовременные выплаты. Финансовое вознаграждение предусмотрено и для педагогов, которые их подготовили», – говорится в законе.
Также среди нововведений:
Контроль за присвоением имен образовательным учреждениям: частные школы теперь не смогут самостоятельно присваивать чьи-то имена, потребуется согласование с ономастической комиссией.
Финансирование вузов: размер государственного образовательного заказа будет зависеть от конкретных показателей деятельности университета, что стимулирует конкуренцию и улучшение программ.
Отсрочка и освобождение от обязательной отработки: родители детей с инвалидностью и лица, ухаживающие за тяжело больными родственниками, будут освобождены от обязательной отработки гранта. Также предоставляется отсрочка для тех, кто продолжает обучение за границей.
Защита детских садов: целевое назначение земель, выделенных для государственных детсадов, не может быть изменено, также их запрещено передавать в частную собственность. Дети смогут оставаться в саду до конца учебного года, даже если им исполнилось шесть лет зимой.
Закон предусматривает меры и по развитию библиотечного фонда, регулирование культурных мероприятий, совершенствование порядка усыновления и опеки, а также государственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях.
