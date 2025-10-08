С 2026 по 2028 год в Казахстане запланировано повышение размеров пенсий. Соответствующие данные приведены в проекте закона о республиканском бюджете, сообщает tengrinews.kz

На 2026 год Министерству труда и социальной защиты населения Казахстана предусмотрено финансирование в размере 6,8 триллиона тенге из республиканского бюджета. Из этой суммы 6,7 триллиона тенге направят на выплату пенсий и пособий, следует из проекта закона о бюджете.

Согласно документу, средний размер пенсии в Казахстане в 2026 году составит 103 687 тенге, в 2027 году увеличится до 108 940 тенге, а к 2028 году достигнет 113 995 тенге.

Средний размер базовой пенсии в Казахстане в 2026 году составит 54 082 тенге, в 2027 году — 58 276 тенге, а к 2028 году вырастет до 61 527 тенге, следует из проекта республиканского бюджета.

Согласно плану, в период с 2026 по 2028 год минимальная базовая пенсия будет установлена на уровне 70% от прожиточного минимума, а максимальная — вырастет с нынешних 110% до 118% в 2026 году и 120% в 2027–2028 годах.

Для сравнения: сегодня минимальная базовая пенсия составляет 32 360 тенге, а максимальная — 50 851 тенге.

По данным на 1 сентября 2025 года, в Казахстане насчитывается 2 миллиона 503 тысячи пенсионеров.

