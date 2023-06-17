Что изменится в пенсионной системе с 1 июля

С 1 июля текущего года вступит в силу Социальный кодекс, одно из важных нововведений касается пенсионной системы. Это возможность использования получателями пенсионных выплат за выслугу лет всей суммы пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов на улучшение жилищных условий и (или) для оплаты лечения в свою пользу или супруга (супруги), или близких родственников, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

В ЕНПФ пояснили, что к лицам, имеющим право на пенсионные выплаты за выслугу лет, относятся в том числе военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы и иные лица, имеющие выслугу лет на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее 25 лет и достигшие установленного законодательством предельного возраста при увольнении со службы.

Более подробный перечень лиц, имеющих право на пенсионные выплаты за выслугу лет, определен статьей 212 Социального кодекса (до 1 июля 2023 года статьей 64 Закона «О пенсионном обеспечении в РК»).

При наличии в ЕНПФ пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, получатели пенсионных выплат за выслугу лет смогут получить их при достижении общеустановленного пенсионного возраста.

«До 1 июля 2023 года получатели пенсионных выплат за выслугу лет вправе были рассчитывать на размер единовременной пенсионной выплаты не выше 50% от размера пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов вкладчика при наличии коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40%. При расчете коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход получателя, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по республике», — пояснили в ЕНПФ.

Куда обратиться за получением единовременных пенсионных выплат?

За единовременными пенсионными выплатами из ЕНПФ на улучшение жилищных условий следует обращаться через портал enpf-otbasy.kz в «Отбасы банк» или в банки второго уровня: «Народный банк Казахстана», «Altyn Bank», «Банк ЦентрКредит», «Банк Фридом Финанс Казахстан», а для оплаты лечения — только в «Отбасы банк».

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