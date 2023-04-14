Что изменится в системе органов внутренних дел РК

В МВД прошло расширенное заседание Коллегии с участием руководителей всех служб центрального аппарата, территориальных департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы, а также ведомственных учебных заведений. Посредством видеоконференцсвязи был подключен личный состав региональных подразделений, передает корреспондент сайта Polisia.kz.

На встрече подведены итоги работы за квартал, обозначены приоритетные задачи, отмечены достижения в каждом направлении, проанализированы упущения и недостатки. Основной темой заседания были внутрисистемные изменения в ОВД. В ходе встречи были рассмотрены результаты автоматизации кадровых процессов и цифровизации полицейской деятельности, вопросы оперативно-служебной деятельности, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений. Отдельно обозначена задача превенции семейно-бытовых правонарушений.

– Необходимо сформировать полноценную систему предупреждения преступности. Проводить работу по исключению причин и условий, способствующих их совершению. Это и есть проблемно-ориентированный подход. При этом система профилактики должна быть выстроена на основе солидарной ответственности госорганов, акиматов, общественности и населения. Эти принципы заложены в основу разрабатываемой Концепции обеспечения общественной безопасности, – отметил Марат Ахметжанов.

Ключевыми направлениями работы также обозначены противодействие организованной преступности. В текущем году привлечены к ответственности 11 лидеров, 7 авторитетов, 66 участников ОПГ. Обращено особое внимание на противодействие наркопреступности, как одной из серьезных проблем общества, на борьбу с киберпреступностью и “телефонным терроризмом”.

Для оперативности и качества расследования уголовных дел, исключения нарушений прав граждан проводится работа по оптимизации уголовного процесса. Внедряется видеоформат досудебного расследования. Это шаг к упразднению традиционного вида и внедрению “полицейского протокола”. Поэтому поручено обучить личный состав новым правилам проведения следственных действий. Министр подчеркнул, что акцент сейчас делается на работу с людьми, развитие и мотивацию сотрудников, защиту их прав, принцип меритократии и повышение морально-психологического климата. С июля прошлого года рекомендации для получения очередных званий не нужны.

По истечении срока приказ издается автоматически. В таком формате более 13 тысяч сотрудников получили звания. Выполнение графика отпусков сотрудников контролируется информационной системой. Изменилась политика награждения личного состава. В прошлом году правами министра награждены более 17 тысяч сотрудников, 77% из них – исполнительский состав. На Коллегии были рассмотрены и многие другие вопросы, заслушаны отчеты руководителей территориальных подразделений, определены приоритетные направления.

В завершение заседания Марат Ахметжанов дал конкретные поручения начальникам департаментов и профильных служб по решению поднятых вопросов на коллегии Министерства

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