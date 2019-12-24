Что изменится в жизни казахстанцев с 1 января 2020 года

О важных изменениях, которые произойдут в стране, и ждут казахстанцев с 1 января 2020 года, расскажет zakon.kz.

Так, с нового года установлены новые величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя. Прожиточный для исчисления социальных выплат минимум повысится почти на 1500 тенге и составит 31 183 тенге, месячный расчетный показатель будет в размере 2 651 тенге. А минимальная заработная плата останется на прежнем уровне – 42 500 тенге.

Месячный размер денежной компенсации на оплату аренды и комуслуг военнослужащим и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также государственной фельдъегерской службы составит 3 739 тенге (не касается солдат срочной службы).

Зарплаты

Заработная плата учителей увеличится на 25 %, работников культуры — на 35-50 %, социальной сферы — на 30-60 %.

Педагогам, награжденным почетным званием «Казакстанын енбек устазы», предусмотрена единовременная выплата в размере 1000 МРП, а преподавателям государственных организаций образования в области физкультуры и спорта и военных учебных заведений, имеющим степень магистра, выплатят в размере 10 МРП.

Пенсии

Солидарная пенсия будет повышена на 7 %, ее минимальный размер составит 38 636 тенге.

При этом государственная базовая пенсионная выплата вырастет на 5 % и ее минимальный размер составит 16 839 тенге.

Адресная соцпомощь и госпособия

С 1 января 2020 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца будут повышены на 5 % в связи с изменением величины прожиточного минимума.

Так, размеры государственных социальных пособий по инвалидности от общего заболевания составят от 32 431 тенге до 59 872 тенге в зависимости от группы инвалидности.

Размеры пособия по случаю потери кормильца будут составлять от 26 818 тенге до 65 797 тенге в зависимости от количества иждивенцев. При этом круглые сироты будут получать по 36 796 тенге на каждого, но не более 79 829 тенге на всех нетрудоспособных членов семьи.

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится: на первого, второго и третьего ребенка — до 100 776 тенге (38 МРП), на четвертого — до 167 076 тенге (63 МРП).

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составят: на первого — 15 276 тенге (5,76 МРП), на второго — 18 061 тенге (6,81 МРП), на третьего — 20 819 тенге (7,85 МРП), на четвертого и более — 23 603 тенге (8,9 МРП).

Размер ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, выплачиваемого независимо от дохода, составит 16 973 тенге.

Размер пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида до достижения им совершеннолетия, с 1 января 2020 года составит 43 657 тенге (1,4 ПМ). В таком же размере будет выплачиваться пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства.

Также предусмотрено изменение параметров, которые используются при назначении социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы. Это позволит увеличить данные выплаты в среднем на 30%.

К примеру, для человека, потерявшего работу, ранее имевшего среднемесячный доход в размере 100 тыс. тенге и стаж участия в системе соцстрахования более 5 лет, сумма выплаты вырастет с 30 000 тенге до 41 600 тенге.

Кроме того, появится новое госпособие семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Оно будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.

Стипендии

С 1 января 2020 года студенческие стипендии увеличится на 25 %. Так, стипендия студентов бакалавриата составит 26 186 тенге, магистратуры — 66 913 тенге, а докторантуры — 102 498 тенге. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального закрытия Года молодежи.

Обязательное социальное медстрахование

Обязательное социальное медицинское страхования также начнет действовать с начала 2020 года. Оно охватит порядка 94,5 % населения.

Согласно установленным ставкам отчислений, работодатели будут выплачивать 2 процента от фонда заработной платы, работники – 1 процент от оклада (или 10 МЗП), индивидуальные предприниматели, крестьянские хозяйства, занимающиеся частной практикой лица – 5 процентов от 1,4 МЗП, работающие по договорам ГПХ – 1 процент от дохода (или 10 МЗП), самостоятельные плательщики – 5 процентов от 1 МЗП.

Реорганизация Нацбанка

Национальный банк Казахстана будет реорганизован с 1 января 2020 года. От него отделится и станет самостоятельной новая структура — Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Агентство и Нацбанк будут подчинены и подотчетны непосредственно Президенту РК.

Планируется, что головной офис Нацбанка в 2020 году переедет в столицу Казахстана. Агентство же останется в Алматы. В него перейдут 500 человек из штата Нацбанка.

Кредитование

С 1 января 2020 года изменятся условия кредитования казахстанцев. В частности, предусматривается введение регулирования и надзора в отношении всех юрлиц, предоставляющих займы населению.

Все субъекты кредитования – банки и микрофинансовые организации будут работать в одном поле и соблюдать полный спектр требований по защите заемщиков. Это условия договора займа, предельные ставки вознаграждения, необходимость предоставления информации в кредитные бюро, соблюдения коэффициента долговой нагрузки и другие.

Также изменятся подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков: введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, а также повышены требования к достаточности собственного капитала банков.

Помимо этого, разработаны поправки в законодательные акты по запрету начисления неустойки и комиссий по всем беззалоговым потребительским займам физлиц после 90 дней просрочки.

Благодаря этому будет ограничен постоянный рост задолженности по беззалоговым потребительским займам.

Освобождение от налогов

По поручению главы государства с января 2020 по январь 2023 года лица, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога, будут освобождены от уплаты следующих налогов:

— корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты);

— социального налога;

— единого земельного налога.

При этом освобождение не распространится на лиц, осуществляющих следующие виды деятельности:

— деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

— производство или оптовая реализация подакцизной продукции;

— деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

— проведение лотереи;

— деятельность в сфере игорного бизнеса;

— деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;

— банковская деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

— аудиторская деятельность;

— профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;

— деятельность кредитных бюро;

— охранная деятельность;

— деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

— деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;

— реализация полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;

— розничная реализация отдельных видов нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива и мазута;

— внешнеэкономическая деятельность.

Повышение акцизов на бензин

С 1 января 2020 года в 2 раза вырастут акцизы на бензин – с 10 500 тенге до 24 435 тенге за тонну. Это приведет к увеличению цены за литр топлива на 10 тенге.

Оснащение школ камерами видеонаблюдения

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что в 2020 году планируется охватить все школы видеонаблюдением.

По его словам, к установке системы видеонаблюдения будет применяться комплексный подход: устанавливать камеры будут в тех местах, где они действительно нужны; будут учитываться требования по количеству дней записи; также учтут требования по разрешению на видеозапись.

Важно, чтобы сигнал с этих камер уходил в центр оперативного реагирования, где специалисты будут наблюдать за происходящим.

Новые пошлины за посылки и ввоз товаров

С 1 января 2020 года вводятся новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, международных посылок для физических лиц — 200 евро и 31 килограмм. При этом отменяется ограничение на количество посылок в месяц.

Будут учитываться цена и вес каждой отдельной посылки. В случае превышения установленных норм потребуется уплата таможенных платежей в размере 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.