Что изменится в жизни казахстанцев с июля

О самых важных изменениях в жизни казахстанцев в июле 2023 года читайте в материале Tengrinews.kz.

Четырехдневная рабочая неделя

Такие изменения с 1 июля вносятся в Трудовой кодекс принятым законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения».

При этом на отдельных производствах возникает необходимость установления пятидневной и четырехдневной рабочей недели одновременно в различные недели:

пункт 3 статьи 71, режим рабочего времени дополнят частью второй следующего содержания: «По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей»;

в связи с этим пункт 2 статьи 78, предельное количество сверхурочных работ разбивают на 4-, 5-дневную рабочую неделю.

Сообщается, что общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 часов в месяц — при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и 120 часов в год — при установлении суммированного учета рабочего времени.

В Министерстве труда и социальной защиты населения пояснили, что нововведение не означает, что с 1 июля 2023 года по Трудовому кодексу рабочая неделя станет четырехдневной. Речь в новых правилах идет о возможности чередования рабочего графика.

Пособия

В рамках Социального кодекса с 1 июля предусмотрено повышение в среднем на 14,5 процента размеров следующих видов государственных пособий:

по инвалидности;

по случаю потери кормильца;

специальных социальных пособий;

специальных государственных пособий (СГП) лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;

СГП детям с инвалидностью до 7 лет, проживающим в городе Байконыр и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством России;

СГП жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

СГП лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Комуслуги

В апреле 2023 года министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщал, что уже с июля в стране поднимется тариф на электроэнергию. А осенью казахстанцы начнут получать квитанции с новыми тарифами на тепло и горячую воду.

Заявлялось, что в среднем рост тарифов по стране составит от 10 до 30 процентов — в зависимости от региона и субъекта естественной монополии.

Предстоящее повышение вызвано необходимостью повышения оплаты труда работников жилищно-коммунального хозяйства и модернизации изношенных сетей. В связи с этим, кроме электроэнергии и теплоснабжения, цены вырастут и на услуги водоснабжения и водоотведения.

«На воду (повышение. — Прим.) планируется, потому что водоснабжение и водоотведение тоже имеют очень изношенные сети, и их необходимо делать. Особенно на водоотведение. Канализационные сети в очень изношенном состоянии. Там уже большие инвестиции нужны», — сказал министр.

Цены на сжиженный нефтяной газ

Цены на сжиженный нефтяной газ поднимут с 1 июля. Вышел приказ министра энергетики об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны вне товарных бирж.

«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана на внутренний рынок Казахстана вне товарных бирж, на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года в размере 40 320 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость», — говорится в тексте приказа.

Как отметили в пресс-службе Минэнерго, повышение предельной цены повлияет на розничные цены на АГЗС в пределах 4-6 тенге в зависимости от региона.

Документы на недвижимость

С 1 июля в Казахстане при оформлении недвижимости будут выдавать новый документ.

Министерство цифрового развития совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством юстиции создали единую базу данных по земле и недвижимости. Это сделано в рамках перехода на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» (ЕГКН).

«Если мы говорим о квартирных домах, то человек раньше приходил за техпаспортом, сейчас ему будут давать новый документ — кадастровый паспорт. Но так как земля принадлежит кондоминиуму, в документе просто будет отражено, что она принадлежит кондоминиуму», — сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

Он отметил, что казахстанцам, владеющим квартирами, землей и домами, не обязательно с 1 июля обращаться в госорганы.

«С 1 июля все, у кого есть документы, они остаются легитимными. Закон обратной силы не имеет. За это не стоит переживать. Но те, кто придет в первый раз, например, оформлять дома, квартиру, они будут получать новый формат документов — кадастровый паспорт», — пояснил вице-министр.

Сообщается, что госакт и техпаспорт будут объединены в единый кадастровый паспорт объекта недвижимости.

Он отметил, что документы граждан на недвижимость и земельные участки как имели юридическую силу, так и будут иметь. С 1 июля нововведения заработают только для тех, кто осуществляет первичную сделку или перерегистрацию имущества.

Закончилась легализация иностранных авто

Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане 23 января. Принимались авто, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не состоящие на криминальном учете, снятые с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Процесс продлился до 1 июля 2023 года.

За первичную регистрацию казахстанцы отдавали 200 тысяч тенге. Государственная пошлина за техпаспорт составляла 4 313 тенге. Плюс за государственный номер – 9 660 тенге.

Всем казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока при условии их соответствия предъявляемым к легализации требованиям.

Ранее жители Атырау призвали госорганы продлить легализацию авто и узаконить не только автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, но и все остальные иностранные авто.

Отдых

В июле 2023 года казахстанцев ждут самые длинные выходные, связанные с государственным праздником — Днем столицы, который отмечается 6 июля. Правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы.

В целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля.

В результате казахстанцы отдохнут на День столицы четыре дня: 6, 7, 8, 9 июля. При этом суббота, 1 июля, будет рабочим днем.

Поэтому:

2 июля 2023 года — выходной день;

6, 7, 8 и 9 июля 2023 года — выходные, праздничные дни;

15 и 16 июля 2023 года — выходные дни;

22 и 23 июля 2023 года — выходные дни;

29 и 30 июля 2023 года — выходные дни.

Таким образом, на июль приходится 11 выходных дней.

Погода

Казгидромет сообщает, что в ближайшие трое суток, начиная с 29 июня, погоду на большей части территории страны будут определять атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

1 июля на западе страны ожидаются сильные дожди, возможен град, а на севере и в центре Казахстана погода преимущественно без осадков.

Середина лета — на большей части Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в южных регионах страны выше нормы на 1 градус, где норма: +18+24 градусов на большей части страны, +25+30 градусов — в южной половине страны, +9+17 градусов — в горных районах юго-востока и востока страны.

Осадки в июле ожидаются в северо-западной части, где норма: 25-49 миллиметров на большей части страны, 1,4-24 миллиметра — в юго-западной половине, 50-84 миллиметра – в отдельных районах северо-запада, севера, центра и востока страны, в горных районах юго-востока и востока.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.