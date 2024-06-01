Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2024 года

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июня 2024 года.

Медицина, здоровье населения

С 20 июня в Казахстане официально будут запрещены вейпы.

В УК РК добавлена статья 301-1. Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

совершены преступной группой;

сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;

совершены неоднократно, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Помимо этого запрещена реклама некурительных табачных изделий.

Минздрав утвердил Правила формирования, согласования и утверждения единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения.

Единый перспективный план формируется уполномоченным органом на основе региональных перспективных планов. Инвестиционное планирование и развитие сети организаций здравоохранения осуществляются в соответствии с региональными перспективными планами, которые разрабатываются на десятилетний период.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы (МИО) осуществляют формирование бюджетных заявок на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов здравоохранения на основании утвержденного регионального перспективного плана.

Права женщин и безопасность детей

Вводятся в действие поправки, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;

предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;

созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;

законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;

введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;

введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний.

Также вносятся поправки в КОАП по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Что изменилось

Теперь при установлении особых требований к поведению лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, суд вправе установить меры по оказанию психологической помощи.

Родители и законные представители будут нести ответственность за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

Вводится ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего (предупреждение или штраф в размере 10 МРП, или 36 920 тенге в 2024 году). За повтор в течение года – 30 МРП (110 760 тенге).

Если буллингом занимается подросток от 12 до 16 лет – предупреждение или штраф родителям 10 МРП.

Повторное нарушение защитного предписания в течение года будет наказываться административным арестом на 20 суток.

Принудительная высадка из общественного транспорта несовершеннолетнего до 16 лет, следующего без сопровождения родителей или его законного представителя, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году).

Образование

Дистанционное получение медицинского, фармацевтического и педагогического образования не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 37-2 закона «Об образовании» (ЧС, карантин и т.д.).

Соответствующие поправки внесены в Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования.

Изменены Правила организации и проведения профессиональной практики для учащихся колледжей.

Продолжительность рабочего дня обучающихся на учебной практике, а также на предприятиях (организациях) определяется в соответствии с действующим законодательством о труде, для соответствующих категорий работников в зависимости от возраста и условий производства. (Ранее было 6 академических часов.)

Также внесено дополнение, согласно которому страхование обучающегося от несчастных случаев в период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на предприятиях (организациях) осуществляется на добровольной основе за счет доходов, полученных от платных услуг.

В Методике подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения изменены формулы расчета.

Оператором стипендиальных программ определили АО «Центр международных программ». Ранее оператором был «Национальный центр развития высшего образования» МНВО.

Напомним, Оператор размещает на своем портале объявление о начале приема документов, а также принимает документы от претендентов-иностранцев, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК для участия в стипендиальных программах для обучения в казахстанских вузах.

В правила приема документов для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта «Өркен» для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» внесли изменения.

Ранее грант распределяли от имени Первого Президента – Елбасы, теперь стал присуждаться президентом РК.

услугополучателя денег в пределах трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления на выдачу лицензии, в количестве, достаточном для покрытия требуемых минимальных расходов на разведку в первый год действия запрашиваемой лицензии.

Утверждены Правила заслушивания недропользователя, компетентных лиц, подготовивших и проверивших отчет об оценке ресурсов или запасов твердых полезных ископаемых (ТПИ)

Заслушивание по ТПИ проводится Комиссией при ведомстве уполномоченного органа по изучению недр.

Поступивший в ведомство отчет об оценке ресурсов или запасов рассматривается в течение 30 календарных дней.

В случае выявления уменьшения величины ресурсов более чем на 25% относительно ранее утвержденных запасов промышленных категорий, с учетом произведенной добычи и потерь, отчет выносится на заслушивание с приглашением независимого эксперта и недропользователя, но не позднее 5 календарных дней до принятия решения.

Цифровизация, информационная безопасность

Определены виды деятельности, технологически связанные с услугами АО «НИТ».

В перечень входят 14 видов услуг, среди которых, в частности, обслуживание объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры госорганов, в т.ч. «электронного правительства», услуги цифровой идентификации на основе распознавания лица (биометрическая идентификация), услуг подписания документов/электронных документов ЭЦП.

Исследователи информационной безопасности будут изучать сайты госорганов на предмет их уязвимости: утверждены правила.

Функционирование программы взаимодействия обеспечивает государственная техническая служба на основании договорных отношений с КНБ РК.

Исследователям информационной безопасности предоставляется токен, которым маркируют трафик, запрос, параметр при поиске уязвимостей в ОИ ГО.

Если эксплуатация найденной уязвимости может привести к нарушению целостности и доступности информационных ресурсов госорганов, исследователю ИБ необходимо воздержаться от действий по эксплуатации данной уязвимости и указать в отчете данные, необходимые для проверки найденной уязвимости.

Делопроизводство, документооборот

Сроки хранения некоторых документов сократили с 1 июня 2024 г.

В Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, внесены изменения, в соответствии с которыми приказы и распоряжения руководителя организации теперь следует хранить:

по основной (производственной) деятельности — постоянно в бумажном и электронном виде;

по личному составу (о приеме (назначении, зачислении на учебу), увольнении (отчислении), перемещении – 75 лет на бумажном носителе и идентичные им электронные документы;

на бумажном носителе и идентичные им электронные документы; по личному составу (о командировках, отпусках, поощрении, повышении квалификации, наложении и снятии дисциплинарных взысканий, аттестации, получении образования, присвоении званий (чинов), изменении фамилий (отчеств), награждении, оплате труда, премировании, выплатах, пособиях) — 5 лет в виде электронных документов.

Таким образом, сокращены сроки хранения с 75 до 5 лет по документам о наложении и снятии дисциплинарных взысканий, аттестации, получении образования, присвоении званий (чинов), изменении фамилий (отчеств), награждении, оплате труда, премировании, выплатах, пособиях.

Государственные услуги

Реестр государственных услуг дополнен новыми:

Установление дорожного знака (в т.ч. установка предупреждающих, запрещающих, предписывающих, информационно-указательных знаков, а также знаков приоритета, сервисов и дополнительной информации).

Ювелирные изделия

Расширен перечень ювелирных изделий, не подлежащих обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях

В него добавили ювелирные и другие изделия из серебра 800 пробы и выше, произведенные в РК и предназначенные для продажи (реализации) в РК, при наличии на таких изделиях оттиска именника.

Спорт, дети

Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане.

Теперь очередь на зачисление в спортивную секцию ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных информационной системой.

Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Кроме того, теперь дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе.

Позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком.

Сельское хозяйство

Обновлены Правила распределения нефтепродуктов для сельхозпроизводителей в периоды полевых работ.

Объявление о приеме заявок на формирование объемов дизельного топлива для производителей сельскохозяйственной продукции в последующем году размещается в ИС и на интернет-ресурсе соответствующего акимата не позднее 25 ноября текущего года.

Прием заявок на формирование объемов дизельного топлива осуществляется в ИС с 1 по 30 декабря текущего года.

Для расчета объема дизельного топлива, производителем сельскохозяйственной продукции в заявке указываются кадастровый номер поля и площадь земельного участка, а также вид высеваемой/убираемой сельскохозяйственной культуры или вид агротехнической работы. Расчет объема дизельного топлива для производителя сельскохозяйственной продукции проводится в ИС автоматически с учетом норматива расхода дизельного топлива на 1 га.

Заявка и расчет объема дизельного топлива для производителя с/х продукции становятся доступными в личном кабинете уполномоченного сотрудника структурного подразделения местного исполнительного органа областей, осуществляющее функции в области сельского хозяйства.

Внесены изменения в Правила организации и проведения конкурса по предоставлению права аренды земельного участка для сельхозпроизводителей.

В частности, конкурсное предложение должно содержать:

бизнес-план;

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию с/х инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства РК, включая Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и пастбищ.

Сельскохозяйственным кооперативам предоставляется преимущество в виде присвоения дополнительных 5 баллов к их конкурсным предложениям.

В Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения внесли изменения.

Теперь при использовании пастбищ сельхозпроизводитель обеспечивает наличие сельскохозяйственных животных в количестве, не менее 50% от нормы нагрузки и не превышающем ее (ранее было не менее 20%).

Кроме того, при использовании земель сельскохозяйственного назначения для целей животноводства сельхозпроизводитель обеспечивает наличие с/х животных по месту расположения пастбищных угодий в количестве:

не менее 50% от нормы нагрузки (ранее было не менее 20%);

от нормы нагрузки (ранее было не менее 20%); не превышающем норму нагрузки.

Планы по управлению пастбищами будут утверждать местные представительными органы района, города областного значения сроком на пять лет.

Оценку племенных козлов будут проводить в Казахстане

В Правила проведения оценки племенных животных – производителей по качеству потомства добавлен ряд норм, регламентирующих оценку племенных козлов.

В частности, оценке по качеству потомства подлежат племенные козлы — производители, прошедшие бонитировку и имеющие племенной статус, присвоенный соответствующей республиканской палатой или признанные племенные свидетельства или эквивалентные ему документы, выданные компетентными органами стран-экспортеров.

На каждого оцениваемого племенного козла — производителя выделяются не менее 70 (голов маток первого класса, аналогичных по продуктивности.

Документ содержит критерии предварительной и окончательной оценки.

Транспорт

Изменены Перечни основных требований к оказанию государственных услуг:

«Выдача специального разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7»

«Выдача свидетельства о допущении транспортного средства к перевозке опасных грузов в международном сообщении».

В частности, государственная услуга «Выдача специального разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7» оказывается территориальными подразделениями Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК гражданам или юридическим лицам посредством направления заявления через веб-портал «электронного правительства» с приложением свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы (свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов автотранспортными средствами).

Услугу оказывают бесплатно. Срок – 2 дня.

Для получения услуги нужно подать заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Внесены изменения в правила государственной регистрации тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин.

В частности, вводятся понятия «система электронных паспортов», «паспорт» и «электронный паспорт самоходной машины и других видов техники».

Также обновлен Перечень основных требований к оказанию соответствующей госуслуги. Услугу оказывают акиматы. Заявление можно подать через веб-портал «электронного правительства» либо канцелярию услугодателя. Также прилагаются документы по перечню.

Госпошлина за выдачу техпаспорта составляет 0,5 МРП, за выдачу госномера – 1 МРП (3692 тенге в 2024 году), за перерегистрацию и выдачу дубликата документа – 0,25 МРП.

Иностранные граждане, беженцы, лица без гражданства

Образец удостоверения беженца и требования к его защите утвердило Министерство труда.

Удостоверение беженца изготавливается в соответствии с международными требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым проездным документам.

Представляет собой брошюру размером 88х125 мм и состоит из обложки, приклеенных к обложке форзацев и 6 листов (12 страниц).

Обложка синего цвета изготавливается из износостойкого материала. Страницы удостоверения беженца защищены высококонтрастным водяным знаком в виде элемента «орнамента «KAZ», изготовлены из высококачественного сорта бумаги, которая содержит флуоресцентные волокна, видимые при обычном освещении темно-красным цветом.

Государственные закупки

Обновлен Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью.

В частности, в перечне производимых товаров каждому товару присвоена отдельная позиция.

Также всем товарам, работам и услугам добавлены коды по единому номенклатурному справочнику товаров, работ и услуг.

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