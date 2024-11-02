Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в ноябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Здравоохранение

С 23 ноября деятельность по созданию, внедрению, развитию, сопровождению информационно-коммуникационной платформы «электронного здравоохранения», а также обеспечению ее функционирования и информационного взаимодействия с субъектами цифрового здравоохранения осуществляет уполномоченная организация в области цифрового здравоохранения, определяемая правительством.

С 25 ноября данную функцию выполняет РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЦРИАП РК.

Импорт, экспорт

Со 2 ноября вводится полугодовой запрет на вывоз всеми видами транспорта лома черных и цветных металлов из Казахстана.

Вывозить запрещено:

отходы и лом медные,

отходы и лом алюминиевые,

отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы, отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки;

бывшие в употреблении трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава и прочее.

Связь, телерадиовещание

МЦРИАП утвердило Предельные тарифы на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи. При утверждении предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных ЛЭП для проведения волоконно-оптических линий связи применяются следующие расчеты. Для расчета предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи на недвижимом имуществе:

для размещения базовых станций операторов сотовой связи:

в городах республиканского значения — не более 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году) в месяц для одного оператора сотовой связи;

в городах областного значения — не более 10 МРП (36 920 тенге) в месяц для одного оператора сотовой связи;

в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 5 МРП ((18 460 тенге) в месяц для одного оператора сотовой связи;

для размещения активного оборудования (коммутаторы доступа):

в городах республиканского и областного значения — не более 1 МРП (3692 тенге) за 1 квадратный метр в месяц для одного оператора связи;

в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 0,5 МРП ((1846 тенге) за 1 квадратный метр в месяц для одного оператора связи;

для операторов связи, использующих технологию проведения волоконно- оптической линии связи до абонента — на безвозмездной основе.

для расчета предельных тарифов на опоры воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи (опоры):

в городах республиканского и областного значения не более 0,05 МРП (184,6 тенге) за одну опору в месяц;

в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 0,02 МРП (73,84 тенге) за одну опору в месяц;

за пределами населенных пунктов — не более 0,02 МРП за одну опору в месяц.

Труд, повышение квалификации, доплаты

Министерство труда утвердило Правила непрерывного профессионального развития работников центров трудовой мобильности и карьерных центров. Непрерывное профессиональное развитие работника центра трудовой мобильности (карьерного центра) проводится на постоянной основе с момента издания приказа уполномоченного лица центра трудовой мобильности о приеме его на работу.

Непрерывное профессиональное развитие работников центров трудовой мобильности (карьерных центров) включает в себя:

профессионально-адаптационную подготовку работников центров трудовой мобильности (карьерных центров);

формирование индивидуального плана обучения работника центра трудовой мобильности (карьерного центра);

непрерывное профессиональное обучение работников центров трудовой мобильности (карьерных центров);

организацию обучения внутренними тренерами.

Центр трудовой мобильности обеспечивает профессиональное развитие и повышение квалификации работников (карьерных центров). В индивидуальном плане обучения работнику центра трудовой мобильности (карьерного центра) устанавливаются не менее 40 академических часов обучения по стандарту учебного курса (модуля), обязательным к прохождению в течение календарного года.

Министерство экологии установило доплаты за особые условия труда некоторым работникам в сфере лесного хозяйства.

За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни доплаты в размере 100% от должностного оклада будут получать так же работники:

противопожарных служб лесных пожарных станций

лесоустроительных организаций

десантники-пожарные авиационной охраны лесов и животного мира.

Доплата выплачивается в течение календарного года.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

Изменены санитарные требования к детским оздоровительным и санаторным объектам

В частности, установлено, что перед открытием летнего оздоровительного сезона в ДОО организуются и проводятся следующие обязательные мероприятия:

ремонтные работы домиков, в которые входят ремонтно-восстановительные и профилактические мероприятия;

проверка эффективности функционирования инженерных сетей, систем вентиляции и кондиционирования;

профилактическая промывка и дезинфекция сооружений и сетей водоснабжения с исследованием питьевой воды;

очистка территории от мусора и благоустройство;

проведение профилактических дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

Детские оздоровительные организации и санаторные объекты не размещаются в аварийных зданиях и помещениях.

Спальные помещения раздельные для мальчиков и девочек в ДОО оборудуются одно или двухъярусными кроватями с ограждаемым твердым ложем, прикроватными тумбочками, шкафами для одежды.

Спальные помещения и жилые комнаты санаториев оборудуются кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для одежды. Спальные, помещения культурно-массового назначения и административные помещения в оздоровительных организациях размещаются только в наземных этажах.

При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения на объектах устанавливаются водонагреватели, обеспечивается наличие и использование горячей проточной воды.

Горячая и холодная вода подводятся ко всем ваннам, душевым, прачечным, умывальникам, в том числе в санитарных узлах, обеденных залах, в местах проживания, в помещениях для оказания медицинских и оздоровительных услуг, а также к технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей.

Использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей исключено.

На территории объекта предусматривается наружное искусственное освещение, в том числе в СДУ.

Основные помещения ДОО имеют естественное освещение.

Въезды и входы на участок объектов, проезды, пешеходные дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, тротуары и пандусы предусматриваются с покрытием из твердых материалов, ровным, предотвращающим скольжение, доступным и удобным для очистки, уборки.

Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по оздоровлению детей круглогодичного действия получают санитарно-эпидемиологическое заключение один раз до начала эксплуатации объекта, сезонного действия получают санитарно-эпидемиологическое заключение ежегодно до начала летнего оздоровительного сезона.

Налоги, социальные отчисления

С 11 ноября социальные отчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению.

Сводное платежное поручение будет применяться плательщиками для перечисления:

социальных отчислений, а также задолженности по соцотчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений;

задолженности по единому платежу или пени за несвоевременную или неполную уплату единого платежа.

В сводном платежном поручении по каждому работнику указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии); ИИН; сумма платежа; период (месяц, год), за который уплачивается платеж.

При уплате единого платежа дополнительно указываются коды назначения платежей по платежам, включенным в состав единого платежа.

Уплата задолженности или пени за несвоевременную или неполную уплату соцотчислений и единого платежа производится также сводным платежным поручением.

Также в новой редакции изложены формы заявлений на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений и сумм единого платежа.

Электроэнергия

С 1 ноября в некоторых регионах Казахстана вырастет стоимость электроэнергии.

Новые тарифы:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) — с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) — с 7,40 до 7,98 тенге;

девятой группы (АО «Астана-Энергия») — с 8,49 до 9,28 тенге;

12-й группы (АО «Алюминий Казахстана») — с 6,05 до 7,87 тенге;

18-й группы (ТОО «Степногорская ТЭЦ») — с 22,58 до 28,97 тенге;

28-й группы (ТОО «Жанажолская ГТЭС») — с 11,44 до 11,85 тенге;

39-й группы (АО «З-Энергоорталык») — с 13,79 до 15,09 тенге;

48-й группы (АО «ТНК «Казхром») — с 7,59 до 10,67 тенге.

Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы утверждены впервые:

56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;

57-й группы с тарифом 56,63 тенге;

58-й группы с тарифом в 26,08 тенге;

59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;

60-й группы с тарифом в 3,07 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.