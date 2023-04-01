Что изменится в жизни казахстанцев в апреле

Что изменится в жизни казахстанцев с 1 апреля — в материале Tengrinews.kz.

Налоги

В марте Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс страны.

Поправки предусматривают создание равных условий налогообложения уполномоченных покупателей стрессовых активов резидентов и нерезидентов. В частности:

распространение на покупателей-нерезидентов льготного порядка налогообложения, предусмотренного для покупателей-резидентов;

освобождение от налогообложения суммы пенсионных накоплений физических лиц, направленных в ЕНПФ;

введение максимального размера суммы государственной пошлины с исков имущественного характера: для физических лиц 10 тысяч МРП, для юридических лиц 20 тысяч МРП, а также установление разумных размеров госпошлины по имущественным спорам вместо существующих процентов от суммы иска;

единый платеж с заработной платы для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим розничного налога.

Принятые поправки в Налоговый кодекс предусматривают возвращение розничного налога. Ранее розничный налог уже действовал с 1 января 2021 до 1 января 2023 года в качестве антикризисной меры для бизнеса. Предприниматели платили три процента с индивидуального или подоходного налога. Однако с начала 2023 года действия розничного налога распространялись только на сферу общественного питания.

В новом пакете поправок розничный налог будет работать бессрочно, затронет расширенный перечень видов деятельности, а не только сферу общепита, саму налоговую ставку снизят с 6 до 4 процентов. Кроме того, местные маслихаты смогут своим решением снизить ставку розничного налога на 50 процентов, то есть с 4 процентов до 2 процентов.

Однако есть оговорка: ставка в размере 8 процентов будет действовать по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам предпринимательства, в случае необходимости документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счета-фактуры или выдачей чека с указанием ИИН/БИН покупателя). Размер данной ставки не подлежит снижению.

Налог на транспорт

Комитет государственных доходов напоминал, что уплата налога на транспортные средства за 2022 год производится в срок не позднее 1 апреля 2023 года.

Отмечается, что налог на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz либо в мобильном приложении e-Salyq Azamat. Суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в марте пользователям мобильного приложения АО «Каспи банк» в виде PUSH-уведомлений.

С исчисленными суммами налога можно также ознакомиться в сервисе «Электронные сервисы»→»Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП» мобильного приложения e-Salyq Azamat или в мобильном приложении АО Kaspi Bank.

Банкротство физических лиц

Нововведения Налогового кодекса также касаются банкротства физлиц. При банкротстве физического лица списанные ему суммы задолженности по прошлым правилам должны были учитывать как доход. С новыми поправками такого не будет.

Ставки госпошлины при обращении в суд должника-физического лица определены в размере 0,3 МРП — 1035 тенге в 2023 году. Гражданам предоставят право корректировки оборота по налогу на добавленную стоимость (НДС) в налоговом периоде, в котором принято решение о банкротстве должника.

Также в новых правилах предусмотрена возможность признания требования сомнительным в случае признания должника-физического лица банкротом. При обращении в суд для применения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства физического лица и возобновление его при отрицательном решении суда начисление пени по долгу приостанавливается.

Удостоверение личности и паспорт

Налоговый кодекс охватывает нормы, связанные с совершенствованием законодательства в области миграции населения, предусматривают:

снижение государственной пошлины за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним детям с 8 МРП (27 600 тенге) до 4 МРП (13 800 тенге) ;

; введение дифференцированных ставок государственной пошлины за выдачу паспорта в зависимости от количества его листов;

увеличение размера госпошлины за выдачу удостоверений личности при обращении для восстановления утраченного документа от двух и более раз в течение одного календарного года с момента первичной утраты документа.

Госслужба

В марте Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в законы по вопросам государственной службы. Этот закон позволит трудоустраивать работников по контракту для реализации нацпроектов в госорганы. Контрактных служащих будут привлекать лишь на один год и на один нацпроект.

Также в нем появилась новая статья, по которой могут уволить государственного служащего. Вводится институт освобождения от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия, в связи с утратой доверия. Но это будет касаться только тех госслужащих, которых назначил Президент. Решение о таком освобождении также будет принимать только Глава государства.

Кроме того, закон поднял вопросы кадровой ротации госслужащих. Как объяснил председатель Сената Маулен Ашимбаев, сейчас люди, которые работают в госаппарате, во многих случаях не имеют стажа работы в регионах, а это важный опыт, для того чтобы при принятии политических решений госслужащие учитывали сложившиеся ситуации в регионах. В новом законе прописана норма, обеспечивающая ротацию между регионами, чтобы служащие запада могли уехать работать на восток или с юга на север.

Майнеры

С апреля в силу вступает закон «О цифровых активах в Республике Казахстан». Нормы нацелены на создание правовой базы для дальнейшего развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в стране. Он обязывает майнеров лицензировать свою деятельность в стране.

Теперь майнеры могут приобрести электроэнергию из общей энергосистемы только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ. Для этого объема сняты ценовые ограничения, торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам.

Кроме того, лицензирование майнинга предложено проводить по двум категориям лицензий. Первая категория — это цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой: центрами обработки данных с соответствующими требованиями по оборудованию, расположению и безопасности. Вторая категория — это цифровые майнеры — владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных и не претендующие на энергетическую квоту.

Ассамблея народа Казахстана

Глава государства подписал распоряжение о проведении XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана по теме «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». Сессия состоится 26-27 апреля 2023 года в Астане во Дворце мира и согласия.

Охота

С 1 апреля в силу вступят новые правила указа министра экологии и природных ресурсов «Об утверждении Правил охоты».

В Правилах охоты, утвержденных приказом, вводится:

достижение 21-летнего возраста, если охота ведется с применением огнестрельного оружия;

достижения 14-летнего возраста, если охота ведется с применением других разрешенных настоящими правилами видов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных птиц;

наличие удостоверения охотника по форме, утвержденной по правилам «Об утверждении формы и Правил выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря»;

получение специального разрешения на пользование животным миром.

Торговля

«С 1 апреля обязательства по сопроводительным накладным на товары (СНТ) упростят:

с применением «Виртуального склада» по нефтепродуктам, алкогольной продукции и товарам, подлежащим прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров (11 кодов ТН ВЭД – холодильники, морозильники);

на импорт/экспорт товаров в рамках ЕАЭС без применения «Виртуального склада» (по всем товарам)», — пояснили в КГД.

Отмечается, что при реализации товаров внутри Казахстана СНТ необходимо оформлять только по трем категориям товаров. Применение СНТ и «Виртуального склада» по остальным товарам осуществляется на добровольной основе.

«Внесенные изменения позволят снизить охват по обязательствам СНТ при реализации товаров внутри Казахстана в 16 раз с 80 тысяч НП до 5 тысяч НП. Также внесены сопутствующие поправки в правила выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» ИС ЭСФ», — говорится в сообщении.

Ораза

В этом году пост продлится 29 дней и закончится 20 апреля. 21 апреля начнется Ораза айт. Ночь с 17 на 18 апреля – Қадір түні (Ночь предопределения).

Рамадан длится 29 или 30 дней, его продолжительность диктуется исламским календарем, который используется для определения дат религиозных праздников. В некоторых мусульманских странах он служит и официальным календарем.

Мусульманский календарь — лунный, зависящий исключительно от видимых фаз Луны. Завершается Рамадан праздником Ураза-байрам (Ораза-байрам), известным также как праздник разговения или Ид аль-Фитр.

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