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Что изменится в жизни казахстанцев в августе 2022 года — в материале Tengrinews.kz.
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Выходные
На август 2022 года в Казахстане выпадает один праздник — День Конституции. В этом году 30 августа приходится на вторник, в связи с чем был утвержден перенос выходного дня с субботы, 27-го, на понедельник, 29-е. Так, у казахстанцев с пятидневкой будут длинные трехдневные выходные с 28 по 30 августа.
Уточним, для пятидневки суббота, 27 августа — рабочий день, воскресенье-понедельник, 28, 29 и 30 августа — выходные. 31 августа, среда — рабочий день.
При шестидневке суббота — рабочий день, перенос не производится. В таком случае казахстаны отдохнут только 28-го, в воскресенье, и 30-го, во вторник. 27-го, в субботу, и 29-го, в понедельник – рабочие дни.
Засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области, в Каракиянском и Мангистауском районах Мангистауской области. Также дефицит осадков ожидается в Айтекебийском и Мугалжарском районах Актюбинской области, в Нуринском районе Карагандинской области, в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области.
Августовское ЕНТ
ЕНТ пройдет с 10 по 13 августа.
В данном ЕНТ могут принять участие следующие лица:
- выпускники организаций среднего образования текущего года для зачисления в вуз на платной основе по желанию;
- выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для зачисления в вуз на платной основе по желанию;
- выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом, а также лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана, окончившие учебные заведения за рубежом для зачисления в вуз на платной основе по желанию;
- лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе, не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз на платной основе в календарном году;
- обучающиеся вузов по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающие перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;
- обучающиеся вузов, желающих перевестись в группу образовательных программ области образования «Педагогические науки» на платной основе.
Кроме того, тестируемые, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском ЕНТ.
Стоимость участия в тестировании составит 4230 тенге.
Слияние Банка ЦентрКредит и Eco Center Bank
3 августа пройдет общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО Eco Center Bank.
На повестке собрания акционеров двух банков стоит:
- определение состава и срока полномочий счетной комиссии общего собрания акционеров банков;
- добровольная реорганизация БЦК и Eco Center Bank в форме присоединения;
- утверждение договора о присоединении Eco Center Bank к БЦК.
Напомним, в начале мая Банк ЦентрКредит закрыл сделку по приобретению Альфа-Банка Казахстан, который попал под антироссийские санкции в марте этого года.
После покупки Альфа-Банка Казахстан БЦК провел ребрендинг компании. Банк перерегистрировали в Eco Center Bank.
Прогноз по коронавирусу
Согласно матрице оценки эпидситуации, в «желтой» зоне находится только Нур-Султан. При этом столица Казахстана медленно приближается к «красной» зоне.
Санврачи предполагают, что рост заболеваемости в Нур-Султане будет продолжаться до середины августа. Снижение заболеваемости ожидается в конце августа — в сентябре.
Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне. Прогноз по всей стране от Министерства здравоохранения выглядит так:
При пессимистичном сценарии максимальное число зарегистрированных случаев составит до 4000 больных в сутки, при реалистичном сценарии — до 2400, при оптимистичном — до 1000 случаев ежесуточно.
Жилье
Эксперты рынка недвижимости ранее рассказали, в какую сторону движутся цены на аренду квартир в крупных городах страны и что стало причиной для этого. По данным специалистов, цены на аренду квартир в крупных городах страны продолжают повышаться.
В разных городах страны причины для повышения разные. К примеру, в Шымкенте это нехватка жилья для аренды в целом, только сейчас там вводятся новые квадратные метры, которые могут компенсировать эту нехватку. В случае с Алматы и столицей основные причины — это увеличившийся поток туристов, особенно из России, а также другие факторы, такие как рост стоимости продуктов, курсовая разница, инфляция
Вывоз рублей
Правительство разрешило банкам до 31 августа 2022 года вывозить наличные российские рубли из Казахстана.
В июле в Национальном банке объяснили причину появления большой массы рублей в Казахстане:
«Вследствие высокой торговой взаимосвязи Казахстана с РФ в казахстанских банках накопились наличные рубли вследствие ограничений на их вывоз из страны. На это повлияли такие факторы, как значительный объем приграничной торговли, а также свободное перемещение гражданами стран».
Официальный курс доллара 1 августа равен 477,09 тенге.
Официальный курс российского рубля составляет 7,75 тенге.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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