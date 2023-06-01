Что изменится в жизни казахстанцев в июне 2023 года — в материале Tengrinews.kz.

Последний звонок

В этом году впервые последний звонок в школах Казахстана прозвенит 1 июня. По новым правилам, учебный год в школах страны длится 36 недель. Он начинается 1 сентября и завершается 1 июня. Как объяснили в Министерстве просвещения, продление учебного года было необходимым при внедрении пятидневки. Возвращение прежнего распорядка может привести к шестидневному учебному плану или к сокращению учебных часов по предмету.

Планируется, что торжественное вручение аттестатов пройдет с 20 по 22 июня. Выпускные экзамены пройдут в девятых классах по четырем предметам со 2 по 13 июня, а для выпускников 11-х классов по пяти предметам — с 5 по 19 июня.

К слову, не все школы смогли сразу перестроиться под новые правила. В итоге ученики части школ по всему Казахстану пожаловались, что уроки у них завершились 25 мая, учебники они уже сдали, но их все равно заставляют ходить в школу и «сидеть просто так».

Пляжный сезон

С 1 июня на городской пляж Костаная будет ездить автобус.

Расписание по маршруту № 1 «Городской пляж – Драмтеатр».

Время отправления от остановочного пункта:

Городской пляж 7-00, 8-00, 9-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20.00

Драмтеатр 7-30, 8-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30.

Интернет

С июня вступает в силу приказ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина «Об утверждении показателей качества услуг связи». Приказ предполагает улучшение показателей качества услуг связи в Казахстане.

В документе прописаны технические требования к скорости и доступу к сети. К примеру, доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети сотовой связи не должна превышать 3 процентов. Доля успешных попыток сессий загрузки web-страницы http должна составлять минимум 95 процентов.

Розничный налог

9 июня вступит в силу постановление правительства об утверждении перечня видов деятельности для применения розничного налога. 30 мая постановление правительства № 393 опубликовано в Эталонном контрольном банке НПА. Следовательно, уведомление можно будет еще предоставить до 9 июня 2023 года включительно через кабинет налогоплательщика.

Розничный налог снизит налоговую нагрузку широкого круга предпринимателей. Он будет уплачиваться по ставке 4 процента при следках с физлицами и 8 процентов по сделкам с юрлицами. При этом налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет.

Розничный налог смогут применять предприниматели, численность работников которых не превышает 200 человек, а доход составляет не более 600 тысяч МРП за календарный год. В этом году это 2 миллиарда 70 миллионов тенге.

ОСМС

Со 2 июня иностранцев и членов их семей, временно пребывающих в Казахстане, будут учитывать в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в соответствии с условиями международного договора. Соответствующий приказ «Об утверждении правил ведения учета потребителей медицинских услуг и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» подписала министр здравоохранения Ажар Гиният 15 мая 2023 года.

Выходные

В июне 2023 года у казахстанцев будет девять выходных дней. В этом месяце у жителей республики будет дополнительный выходной день. Он выпадает на среду, 28 июня, когда казахстанцы будут отмечать один из самых значимых мусульманских праздников — Курбан айт.

При пятидневной рабочей неделе: 26, 27 июня — рабочие дни, 28 июня — выходной, 29, 30 июня и 1 июля (суббота) — рабочие дни.

Отметим, в июле выходной день перенесли с субботы, 1 июня, на пятницу, 7 июля, чтобы продлить празднование Дня столицы.

Погода

По данным «Казгидромета», в начале июня летняя погода сохранится в западных и южных регионах Казахстана — днем +25…+33 градуса. Юг Мангистауской области ожидает еще более жаркая погода — до +38 градусов.

«В большинстве областей Казахстана, за исключением запада страны, с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза, град и шквалистое усиление ветра. Температурный фон относительно невысокий — днем в пределах +15…+23, на востоке и юго-востоке страны +20…+28», — говорится в сообщении.

К середине первой декады июня воздушные массы обусловят очень жаркую погоду почти на всей территории республики, столбики термометров, возможно, поднимутся до отметки +28…+36 °С, на крайнем юго-западе и юге Казахстана в отдельные дни — до +40 градусов жары.

В конце первой — начале второй декады синоптики прогнозируют спад жары: вначале на западе республики, затем и на остальной территории страны.

«Во второй и третьей декадах июня кратковременные дожди с порывистым ветром, грозой, градом, пыльной бурей будут сменяться жаркой и устойчивой погодой. Колебание температуры воздуха прогнозируется: в северной половине Казахстана днем от +28…+36 до +18.. +25; в южной половине страны днем от +33…+42 до +25…+30 градусов«, — рассказали в «Казгидромете».

Новые рейсы

С июня 2023 года стартуют летние направления в Ираклион (Греция), Бодрум (Турция), Батуми (Грузия) и Подгорицу (Черногория).

В Ираклион рейсы будут выполняться из Алматы с 1 июня четыре раза в неделю. Рейсы из Алматы в Бодрум будут выполняться со 2 июня с частотой три раза в неделю. В Подгорицу рейсы из Алматы стартуют 3 июня с частотой три раза в неделю, а из Астаны — 7 июня с той же частотой. Рейсы из Алматы в Батуми будут осуществляться с 6 июня с частотой пять раз в неделю.

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