Что изменится в жизни казахстанцев в марте

Что изменится с марта 2023 года в жизни казахстанцев — в материале Tengrinews.kz.

Выборы депутатов Мажилиса

19 января Президент постановил распустить Мажилис седьмого созыва и назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.

12 миллионов 32 тысячи 550 казахстанцев смогут избрать прямым голосованием 29 депутатов Мажилиса.

В партийных списках всего 283 кандидата.

С 4 марта у казахстанцев будет возможность проверить списки на предмет включения, невключения, неправильного включения в списки избирателей.

Сирена

Сирены зазвучат 1 марта по всему Казахстану. В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты.

В рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта с 09:00 по 12:00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты.

Шенген

«С 1 марта Казахстан будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы. При этом в шенгенском соглашении нет ни «черных», ни «красных» списков, и речь идет об обычном рабочем процессе», — сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Подобный шаг, как поясняется, был запрошен одной из стран шенгенского соглашения, поскольку, согласно правилам ЕС, страны Евросоюза и Шенгенской зоны вправе инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающих заявку на получение визы.

Банкротство

Прием заявок по банкротству физических лиц в Казахстане начнется 3 марта.

«Мы включили госуслугу по финансовым управляющим. Также мы создали новую информационную систему, которая интегрирована с 40 информационными системами госорганов и других учреждений. Два раза провели пилот, провели нагрузочные испытания, система работает. 3 марта ожидаем прием первых заявок, наши сотрудники на руководящем уровне будут направлены в регионы, где наибольшее количество должников», — сказал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Законом вводится три вида процедуры банкротства физических лиц. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Отдых

В марте 2023 года казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, отдохнут в общей сложности 12 дней.

Международный женский день 8 Марта в этом году выпадает на среду, которая и станет выходным днем.

В Наурыз мейрамы казахстанцы будут отдыхать три дня, которые приходятся на вторник, среду и четверг — 21, 22 и 23 марта. Праздничные дни выпадают на середину недели, поэтому рабочие недели будут короткими.

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